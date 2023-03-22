У США поки не знають, чи потрібно видавати Путіна суду в Гаазі, якщо він приїде до Штатів (відео)

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, Сполучені Штати не мають зобов'язань перед Міжнародним кримінальним судом.

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У США не впевнені, що мають видати президента Росії Володимира Путіна у разі його приїзду до Сполучених Штатів. Про це в середу, 22 березня, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань підкомітету з асигнувань Сенату.

"Я не можу забігати наперед, тому що, очевидно, ми повинні вивчити закони. Насправді ми не є стороною Міжнародного кримінального суду, тому я не хочу займатися цим питанням у цьому гіпотетичному випадку", — сказав Блінкен у відповідь на запитання сенатора Ліндсі Грем про те, чи потрібно заарештувати Путіна у разі його приїзду до США.

Також держсекретар США прокоментував можливий арешт російського президента у Європі.

"Я вважаю, що кожен, хто є стороною в суді та має зобов'язання, має виконувати свої зобов'язання", — відповів Блінкен на запитання, чи мають європейські союзники видати Путіна суду в Гаазі.

Ордер на арешт Путіна — що відомо

17 березня Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення про видання ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку з незаконним переміщенням дітей з України.

Також 17 березня генпрокурор України Андрій Костін заявив, що російський лідер тепер має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину і за межами РФ його має бути затримано та передано до суду.

20 березня агентство Bloomberg повідомило, що Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів ЄС про ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Наступного дня, 21 березня, Угорщина спростувала повідомлення Bloomberg про те, що вона наклала вето на публікацію спільної заяви Євросоюзу щодо видавання МКС ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.