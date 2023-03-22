Війна виходить за межі України: Китай спостерігає, але поки що не передає зброю РФ, — Білий дім

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай уважно спостерігає реакцію Вашингтона на війну в Україні. Російське вторгнення впливає як на Європу, а й у Азію.

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Китай поки що утримується від надання озброєнь Росії. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

"Поки ми говоримо сьогодні, ми не бачили, щоб вони перетинали цю межу", — чиновник.

За його словами, не можна допустити, щоб Росія могла безкарно нападати на свого сусіда, оскільки це "відкриє скриньку Пандори" і дасть сигнал іншим потенційним агресорам, у світі зросте кількість військових конфліктів.

"Ставки в Україні виходять далеко за межі України… Я думаю, що це глибоко впливає, наприклад, на Азію", — сказав Блінкен.

Він також зазначив, що у цьому регіоні головними союзниками України є Японія та Південна Корея. Однак Китай уважно спостерігає за тим, як на війну реагують Сполучені Штати. Пекін може винести з цього урок собі.

Крім того, Блінкен пізніше заявив, що російське вторгнення викликало суперечки про те, як війна вплине на військове мислення Китаю щодо Тайваню. Щобільше, на його думку, Росія є "молодшим партнером" у відносинах із КНР.

Він сказав, що політична та матеріальна підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам Вашингтона. Тому, як вважає Блінкен, необхідно збільшити бюджет на 11% для протистояння загрозам, які походять від Російської Федерації.

"Світ після холодної війни закінчився і йде гостра конкуренція, щоб визначити, що буде далі", — сказав Блінкен.

Блінкен про реакцію Китаю на війну в Україні

Нагадаємо, що у США поки не знають, чи потрібно видавати Путіна суду в Гаазі, якщо він приїде до Штатів. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, Сполучені Штати не зобов'язані перед Міжнародним кримінальним судом.