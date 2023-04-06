Младше и мощнее США: Китай построил флот самолетов для ведения разведки (фото)

На вооружении китайской армии имеется около 60 самолетов для раннего воздушного предупреждения и управления, предназначенных для ведения региональных задач. Кроме этого есть флот вертолетов с радарами. Это все говорит об изменении видения грядущей войны.

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Национально-освободительная армия Китая быстро развивается не только в производстве истребителей и бомбардировщиков, но и в сфере разведки. КНР уже построили целый флот самолетов раннего воздушного предупреждения и управления. Об этом сообщает The War Zone.

Самолеты раннего воздушного предупреждения и управления (ЛРППУ) недавно начали играть решающую и чрезвычайно значительную роль в военно-воздушных силах и ВМС Китая. Тот факт, что китайские самолеты моложе и их больше говорят об уникальном стратегическом мышлении Китая, отмечают в издании.

Самолет Y-8J армии Китая

Еще до начала 1990-х годов китайская авиация рассчитывала на количество, а не на технологичность. Их самолеты были хуже и значительно отставали от американских и натовских аналогов. После начала первой войны в Персидском заливе Запад продемонстрировал, как можно завоевать воздушное пространство еще до боевых действий. После этого в КНР началась глубокая реформа собственной авиации. Закупались истребители Су и J-10. Но вместе с истребителями Китай сосредотачивался еще на двух типах самолетов:

раннего воздушного предупреждения и управления;

радиоэлектронной борьбы

Распространение самолетов разведки говорит об изменении видения будущей войны, которая будет состоять не только в защите страны, но и в распространении власти на большие расстояния и в более разнообразных регионах, включая Южно-Китайское море. В настоящее время на вооружении армии КНР находится около 60 самолетов ЛРППУ. Их количество постоянно растет. Ставка делается и на относительно небольшие самолеты типа KJ-200 и KJ-500, которые подходят для операций регионального масштаба.

Армия США инвестирует силы в другой тип самолетов – E-3 Sentry это самолет, базирующийся вокруг сил коалиции. Они предназначены для дальних перелетов.

E-3 Sentry

Также авторы отмечают, что в Китае не ограничиваются одними самолетами, они закупили и создали вертолеты для разведки. Таковы Ка-31 Hilex с радаром Е-801М и Z-18J "Летучая мышь" с радарной антенной.

Китайский вертолет Z-18YJ Закупленный Ka-31 Helix

Напомним, 23 февраля командующий ВМС США заявил, что американский флот не способен противостоять китайским мощностям. У КНР есть 13 верфей, и любая из них превосходит по мощностям все имеющиеся в США.

30 марта СМИ рассказывали о том, как китайский истребитель J-10 изменил ход истории боевой авиации КНР.