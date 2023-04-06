Молодший та потужніший за США: Китай побудував флот літаків для ведення розвідки (фото)

На озброєнні китайської армії є близько 60 літаків для раннього повітряного попереджання та управління, які створені для ведення регіональних задач. Окрім цього є флот гелікоптерів з радарами. Це все говорить про зміну бачення майбутньої війни.

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Національно-визвольна армія Китаю швидко розвивається не тільки у виробництві винищувачів та бомбардувальників, але і у сфері розвідки. КНР вже побудували цілий флот літаків раннього повітряного попередження та управління. Про це повідомляє The War Zone.

Літаки раннього повітряного попередження та управління (ЛРППУ) віднедавна почали відігравати вирішальну та надзвичайно значну роль у військово-повітряних силах і ВМС Китаю. Той факт, що китайські літаки молодші та їх більше говорить про унікальне стратегічне мислення Китаю, зазначають у виданні.

Літак Y-8J армії Китаю

Ще до початку 1990-х років китайська авіація розраховувала на кількість, а не на технологічність. Їхні літаки були гіршими та значно відставали за можливостями від американських та натівських аналогів. Після початку першої війни в Перській затоці Захід продемонстрував, як можна завоювати повітряний простір ще до початку бойових дій. Після цього в КНР почали глибоку реформу власної авіації. Закуповувались винищувачі Су та J-10. Але разом з винищувачами Китай зосереджувався ще на двох типах літаків:

раннього повітряного попередження та управління;

радіоелектронної боротьби.

Розповсюдження літаків розвідки говорить про зміну бачення майбутньої війни, яка полягатиме не лише в захисті країни, але й у поширенні влади на більші відстані та в більш різноманітних регіонах, включно з Пвденно-Китайським морем. Нині на озброєнні армії КНР є близько 60 літаків ЛРППУ. Їхня кількість постійно зростає. Ставка робиться і на відносно невеликі літаки по типу KJ-200 та KJ-500, які підходять для операцій регіонального масштабу.

Армія США інвестує сили в інший тип літаків — E-3 Sentry це літак, який базується навколо сил коаліції. Вони створені для дальніх перельотів.

E-3 Sentry

Також автори зазначають, що в Китаї не обмежуються одними літаками, вони закупили та створили гелікоптери для розвідки. Такими є Ка-31 Hilex з радаром Е-801М та Z-18J "Летюча миша" з радарною антеною.

Китайський гелікоптер Z-18YJ Закуплений Ka-31 Helix

Нагадаємо, 23 лютого командувач ВМС США заявив, що американський флот не здатний протистояти китайським потужностям. У КНР є 13 верфей, і будь-яка з них перевершує за потужностями всі наявні в США.

30 березня ЗМІ розповідали про те, як китайський винищувач J-10 змінив хід історії бойової авіації КНР.