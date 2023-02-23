Американський флот не здатний протистояти китайським потужностям, – ВМС США

Як заявив командувач ВМС США, у КНР є 13 верфей, і будь-яка з них перевершує за потужностями всі наявні в Штатах.

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Військово-морський флот Китаю має значну перевагу над американським у бойовій і продуктивній потужностях. Про це повідомляє CNN.

Глава ВМС США Карлос Дель Торо заявив, що Китай намагається порушити морський суверенітет та економічний добробут інших країн, враховуючи американських союзників у Південно-Китайському морі й інших регіонах. Водночас у США недостатньо кораблів у флоті. У китайській армії майже вдвічі більше кораблів, ніж у Штатів.

"Нам справді потрібен більший флот, нам потрібно більше кораблів, більш сучасних суден у майбутньому, зокрема, які можуть протистояти цій загрозі", — заявив Дель Торо.

Найближчими роками військово-морський флот Народно-визвольної армії Китаю може досягти 400 кораблів порівняно з нинішніми 340. ВМС США водночас мають менше 300 військових суден. До 2045 року Пентагон розраховує мати 350 пілотованих кораблів, що все одно набагато менше, ніж у Китаю.

Проблема посилюється ще й тим, що перш ніж вийти на 350 кораблів флот скорочуватиметься. Потрібно виводити з експлуатації старі кораблі. Також Дель Торо зазначає більше потужностей у КНР.

"У них 13 верфей, у деяких випадках їхня одна верф має більшу потужність, ніж усі наші верфі разом узяті. Це становить реальну загрозу", — говорить голова ВМС.

При цьому, згідно зі звітом Центру нацоборони США, у Штатах є 7 верфей, які виробляють кораблі з великим осадженням. Крім чисельної переваги, Китай також має більше робочої сили на своїх заводах. В умовах низького рівня безробіття знайти співробітника для верфі стає ще складніше. Однак на боці США, на думку Дель Торо, виступають люди та технології. Кораблі більш боєздатні та смертоносні, ніж у НВАК.

"Вони готують своїх людей до бою, ми ж насправді вчимо наших людей думати", — стверджує Дель Торо.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року в Китаї свій перший політ здійснив палубний стелс-винищувач J-35.

22 лютого 2023 року в МЗС Китаю заявили про неможливість військових постачань в РФ. Вони звинувачують США та НАТО у дезінформації.