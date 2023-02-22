" Хитрощі США та НАТО": у МЗС Китаю заявили про неможливість військових постачань Росії, - CNN

Речник зовнішньополітичного відомства КНР Ван Веньбін закликав Альянс перестати ганьбити країну необґрунтованими спекуляціями і відмовитися від методики холодної війни.

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У Китаї знову заперечують можливість постачання зброї російським окупантам в Україну. Про це повідомив на пресбрифінгу речник МЗС Ван Веньбін, повідомляє портал CNN.

За його словами можна зробити висновок, що в Китаї справді не розглядають можливість допомоги Росії шляхом постачання озброєння, яке використовувалося б на війні в Україні.

"Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрощами, які були використані та розкриті на початку "української кризи", — заявив речник МЗС Ван Веньбін на пресбрифінгу.

Крім цього в Китаї обговорили ще одне питання, яке стосувалося репутації Китаю на світовій арені. У МЗС країни закликали НАТО "припинити ганьбити Китай необґрунтованими спекуляціями про Україну", а також відмовитися від методики холодної війни. Усе це розпалює конфронтацію, яку варто припинити, вважає речник МЗС Китаю Ван Веньбін.

При цьому 21 лютого The Wall Street Journal повідомляв про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін найближчими місяцями може особисто відвідати Москву. За чутками, він намагатиметься підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до мирних переговорів та незастосування ядерного озброєння.

22 лютого представник Китаю в ООН Чжан Цзюня заявив, що Китай готує "позицію" щодо великої війни в Україні, але мирним цей документ не називають. Дипломати заявлять про важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн.

20 лютого у відповідь на заклик США не постачати Росії зброю Китай заявив про неможливість "читання лекцій" Вашингтоном. Китай та РФ оголосили про "безмежне партнерство" до повномасштабного вторгнення в Україну.