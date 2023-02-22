"Уловки США и НАТО": в МИД Китая заявили о невозможности военных поставок России, — CNN

Спикер внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь призвал Альянс перестать порочить страну необоснованными спекуляциями и отказаться от методики холодной войны.

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В Китае снова отрицают вероятность поставок оружия российским оккупантам в Украину. Об этом сообщил на пресс-брифинге спикер МИД Ван Вэньбинь, сообщает портал CNN.

По его словам можно сделать вывод, что в Китае действительно не рассматривают возможность помощи России путем поставок вооружения, которое использовалось бы на войне в Украине.

"Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может поставлять оружие России, что является уловками, которые были использованы и раскрыты в начале "украинского кризиса", — заявил спикер МИД Ван Вэньбинь на пресс-брифинге.

Помимо этого в Китае обговорили еще один вопрос, который касался репутации Китая на мировой арене. В МИД страны призвали НАТО "прекратить порочить Китай необоснованными спекуляциями об Украине", а также отказаться от методики холодной войны. Все это разжигает конфронтацию, которую пора прекратить, как считает спикер МИД Китая Ван Вэньбин.

При этом 21 февраля The Wall Street Journal сообщал о том, что лидер Китая Си Цзиньпин в ближайшие месяцы может лично посетить Москву. По слухам, он будет пытаться подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам и неприменению ядерного вооружения.

22 февраля представитель Китая в ООН Чжан Цзюня заявил, что Китай готовит "позицию" по большой войне в Украине, но мирным этот документ не называют. Дипломаты заявят о важности уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран.

20 февраля в ответ на призыв США не поставлять России оружие Китай заявил о невозможности "чтения лекций" Вашингтоном. Китай и РФ объявили о "безграничном партнерстве" до полномасштабного вторжения в Украину.