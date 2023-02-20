"Не имеете права читать лекции": в КНР отреагировали на призыв США не поставлять оружие РФ
В китайском МИД упрекнули Штаты в поставках вооружений Украине: "кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию?", — возмутился спикер Ван Вэньбинь.
Спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что США сами поставляют оружие Украине, поэтому не имеют права "читать лекции" Пекину. Об этом сообщает CNN.
В беседе с журналистами представитель китайского МИД заявил, что именно США, а не они постоянно поставляют оружие на поле боя, создавая постоянный поток вооружений. Вэньбинь считает, что Китай призывает к миру и переговорам для урегулирования конфликта в Украине. Для этого они намерены "играть конструктивную роль" в содействии деэскалации и охлаждению ситуации.
"Американская сторона не имеет права читать лекции Китаю, и мы никогда не допустим, чтобы США диктовали или даже оказывали давление на китайско-российские отношения. … Кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию?ʼ — заявил Вэньбинь.
19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у него есть опасения, что Китай рассматривает возможность активизации военной поддержки России. Речь идет о летальном вооружении. Слова Блинкена основываются на данных американской разведки. В издании утверждают, что есть признаки того, что Пекин хочет "подползти к черте". Вашингтон призывает воздержаться Китай от участия в войне.
Напомним, 20 февраля NYT писал, что в случае поставок летального оружия РФ, война в Украине кардинально изменится.
19 февраля СМИ писали, что Китай поставляет бронежилеты и экипировку российским войскам. Это может помочь РФ в весеннем наступлении.