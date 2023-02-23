Американский флот не способен противостоять китайским мощностям, – ВМС США

Как заявил командующий ВМС США, в КНР есть 13 верфей, и любая из них превосходит по мощностям все имеющиеся в Штатах.

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Военно-морской флот Китая имеет значительное преимущество над американским в боевой и производительной мощностях. Об этом сообщает CNN.

Глава ВМС США Карлос Дель Торо заявил, что Китай пытается нарушить морской суверенитет и экономическое благополучие других стран, включая американских союзников в Южно-Китайском море и других регионах. Вместе с тем у США недостаточно кораблей в флоте. В китайской армии почти в два раза больше кораблей, чем у Штатов.

"Нам действительно нужен более крупный флот, нам нужно больше кораблей, более современных суден в будущем, в частности, которые могут противостоять этой угрозе", — заявил Дель Торо.

В ближайшие годы военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая может достигнуть 400 кораблей в сравнении с нынешними 340. ВМС США в то же время имеют менее 300 военных суден. К 2045 году Пентагон рассчитывает иметь 350 пилотируемых кораблей, что все равно гораздо меньше, чем у Китая.

Проблема усугубляется еще и тем, что прежде чем выйти на 350 кораблей, флот будет сокращаться. Нужно выводить из эксплуатации старые судна. Также Дель Торо отмечает больше мощностей у КНР.

"У них 13 верфей, в некоторых случаях их одна верфь имеет большую мощность, чем все наши верфи вместе взятые. Это представляет реальную угрозу", — говорит глава ВМС.

При этом согласно отчету Центра нацобороны США, в Штатах есть 7 верфей, которые производят корабли с большой осадкой. Помимо численного превосходства, Китай также имеет больше рабочей силы на своих заводах. В условиях низкого уровня безработицы, найти сотрудника для верфи становится еще более сложно. Однако на стороне США, по мнению Дель Торо, выступают люди и технологии. Корабли более боеспособные и смертоносные, чем у НОАК.

"Они готовят своих людей к бою, мы же на самом деле учим наших людей думать", — утверждает Дель Торо.

Напомним, в октябре 2021 года в Китае свой первый полет совершил палубный стелс-истребитель J-35.

22 февраля 2023 года в МИД Китая заявили о невозможности военных поставок в РФ. Они обвиняют США и НАТО в дезинформации.