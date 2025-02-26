Китай розгорнув величезний реактивний безпілотник WZ-9: навіщо НВАК ці БПЛА (фото)

Китайський апарат належить до класу висотних безпілотників HALE і має вражаючі розміри — за довжини в 15 метрів, розмах крил сягає 45 метрів.

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На авіабазі Ледун на острові Хайнань, ключовому стратегічному об'єкті в Південнокитайському морі, Китай розгорнув величезний безпілотник WZ-9 Divine Eagle із реактивним двигуном. Про це 25 лютого повідомив ресурс The War Zone з посиланням на супутникові знімки.

Цей апарат належить до класу висотних безпілотників HALE (High-Altitude Long Endurance) і призначений для ведення широкомасштабної розвідки та спостереження. Оснащений кількома радіолокаційними системами, він здатний виявляти повітряні, наземні та морські цілі на великих відстанях, а також створювати деталізовані радіолокаційні карти місцевості.

Конструкція безпілотника включає два фюзеляжі й довге основне крило розмахом близько 45 м. У хвостовій частині розташовуються два вертикальні стабілізатори. При цьому довжина апарата становить близько 15 м. Для порівняння, американський RQ-4 Global Hawk має розмах крила 40 м і довжину 14,5 м.

Ключовими особливостями WZ-9 є щонайменше два радари бокового огляду (SLAR) з функціями GMTI/AMTI (виявлення рухомих цілей на землі та в повітрі) і SAR (синтезована апертура для картографування). Також БПЛА має велику робочу висоту для розширеного радіусу дії сенсорів і раннього попередження та здатний перебувати в повітрі тривалий час.

Супутниковий знімок дрона WZ-9 Divine Eagle Фото: Maxar Супутниковий знімок дрона WZ-9 Divine Eagle Фото: Maxar

Оперативне застосування WZ-9

Оглядачі зазначили, що поява WZ-9 на авіабазі Ледун свідчить про розвиток системи раннього попередження і розвідки Китаю в Південнокитайському морі. Використання безпілотників цього класу посилює можливості Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у рамках стратегії A2/AD (anti-access/area denial), спрямованої на обмеження дій противника в регіоні.

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Крім того, його присутність у регіоні може вказувати на можливу участь в операціях проти Тайваню і моніторинг територіальних суперечок у Тихому океані.

Хоча точний статус WZ-9 поки незрозумілий, його регулярні вильоти з Хайнаня вказують на зрілість програми та можливе наближення до повного розгортання.

"Безпілотник може зіграти свою роль у районах, що перебувають у центрі інших територіальних суперечок, а також на суходолі, особливо вздовж спірних кордонів країни з Індією, хоча наскільки його радар і програмне забезпечення оптимізовано для морського середовища, поки що невідомо", — підкреслили аналітики.

Раніше повідомлялося, що Китай міг розпочати будівництво свого першого атомного авіаносця Type 004. За інформацією спостерігачів, на корабельні в Даляні виявлено великий модуль, який може бути частиною палубної конструкції нового корабля.