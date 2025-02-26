Китай развернул огромный реактивный беспилотник WZ-9: зачем НОАК эти БПЛА (фото)

Китайский аппарат относится к классу высотных беспилотников HALE и имеет впечатляющие размеры — при длине в 15 метров, размах крыльев достигает 45 метров.

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На авиабазе Ледун на острове Хайнань, ключевом стратегическом объекте в Южно-Китайском море, Китай развернул огромный беспилотник WZ-9 Divine Eagle с реактивным двигателем. Об этом 25 февраля сообщил ресурс The War Zone со ссылкой на спутниковые снимки.

Данный аппарат относится к классу высотных беспилотников HALE (High-Altitude Long Endurance) и предназначен для ведения широкомасштабной разведки и наблюдения. Оснащенный несколькими радиолокационными системами, он способен обнаруживать воздушные, наземные и морские цели на больших расстояниях, а также создавать детализированные радиолокационные карты местности.

Конструкция беспилотника включает два фюзеляжа и длинное основное крыло размахом около 45 м. В хвостовой части располагаются два вертикальных стабилизатора. При этом длина аппарата составляет около 15 м. Для сравнения, американский RQ-4 Global Hawk имеет размах крыла 40 м и длину 14,5 м.

Ключевыми особенностями WZ-9 являются как минимум два радара бокового обзора (SLAR) с функциями GMTI/AMTI (обнаружение движущихся целей на земле и в воздухе) и SAR (синтезированная апертура для картографирования). Также БПЛА имеет большую рабочую высоту для расширенного радиуса действия сенсоров и раннего предупреждения и способен находится в воздухе продолжительное время.

Спутниковый снимок дрона WZ-9 Divine Eagle Фото: Maxar Спутниковый снимок дрона WZ-9 Divine Eagle Фото: Maxar

Оперативное применение WZ-9

Обозреватели отметили, что появление WZ-9 на авиабазе Ледун свидетельствует о развитии системы раннего предупреждения и разведки Китая в Южно-Китайском море. Использование беспилотников данного класса усиливает возможности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках стратегии A2/AD (anti-access/area denial), направленной на ограничение действий противника в регионе.

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Кроме того, его присутствие в регионе может указывать на возможное участие в операциях против Тайваня и мониторинг территориальных споров в Тихом океане.

Хотя точный статус WZ-9 пока неясен, его регулярные вылеты с Хайнаня указывают на зрелость программы и возможное приближение к полному развертыванию.

"Беспилотник может сыграть свою роль в районах, находящихся в центре других территориальных споров, а также на суше, особенно вдоль спорных границ страны с Индией, хотя насколько его радар и программное обеспечение оптимизированы для морской среды, пока неизвестно", — подчеркнули аналитики.

Ранее сообщалось, что Китай мог приступить к строительству своего первого атомного авианосца Type 004. По информации наблюдателей, на верфи в Даляне обнаружен крупный модуль, который может быть частью палубной конструкции нового корабля.