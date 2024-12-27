Угроза стелс-истребителям США: Китай развертывает самолет раннего предупреждения KJ-3000 (фото)

В основе самолета — китайский транспортник Y-20B. Но самолет отличается от систем среднего размера, таких как KJ-200 и KJ-500. Система может отслеживать до 100 целей одновременно

Related video

26 декабря 2024 года китайский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) следующего поколения KJ-3000 совершил первый вылет. Заявленная дальность обнаружения целе KJ-3000 превышает 360 км. Об этом пишет Bulgarian Military.

В основе самолета — китайский транспортник Y-20B, который оснащен двигателями WS-20. Эту платформа позиционируют как крупную систему раннего обнаружения и контроля. Но самолет отличается от систем среднего размера, таких как KJ-200 и KJ-500.

В KJ-3000 реализована радиолокационная система с конформной антенной, что указывает на отход от радаров традиционных конструкций. Интегрированный непосредственно в конструкцию самолета радар обеспечивает 360-градусный обзор и улучшает обнаружение скрытых целей. Согласно отчетам, радар обеспечивает дальность обнаружения 600-1000 километров для обычных целей и превышает 360 км для самолетов-невидимок, таких как F-22 и F-35.

Конструкция радара минимизирует аэродинамическое сопротивление, повышает эффективность полета и эксплуатационную выносливость. Кроме того, система может отслеживать до 100 целей одновременно.

Платформа Y-20B предлагает значительные преимущества в полезной нагрузке: KJ-3000 способен перевозить до 66 тонн — на 16 тонн больше, чем KJ-2000. Двигатели WS-20 повышают топливную эффективность, обеспечивают более высокую тягу и позволяют выполнять длительные полеты. Эта платформа собственного производства снижает зависимость от импортных систем, таких как российский Ил-76, используемый для KJ-2000, что дает возможность осуществлять потенциальное масштабное производство и настройку. Конструкция платформы отражает достижения по сравнению с предшественниками, такими как KJ-2000, у которого был вращающийся радарный купол на Ил-76.

Радиолокационная технология KJ-3000 повышает возможности обнаружения и отслеживания. Конструкция снижает вес и повышает топливную эффективность самолета, эксплуатационную скорость и дальность полета.

Ранние оценки показывают, что радар может находить, идентифицировать и отслеживать современные самолеты-невидимки, такие как американские бомбардировщики F-22 и B-21.

Самолет включает в себя системы C4ISR (управления, контроля, коммуникации, наблюдения и разведки), что дает возможность функционировать как комплексный командный центр. Системы облегчают координацию действий в воздушном, наземном и морском пространстве. Ожидается, что KJ-3000 будет работать вместе с передовыми истребителями, такими как J-20, J-16 и J-10C, что укрепит сеть противовоздушной обороны КНР.

Напомним, что новая французская гиперзвуковая ракета ASN4G изменит представление о ядерном сдерживании. Она должна заменить существующую ракету средней дальности ASMPA и будет совместима с истребителями Rafale F5.

Также сообщалось о том, почему истребитель F-4 Phantom вошел в историю и до сих пор находится на вооружении.