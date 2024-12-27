Загроза стелс-винищувачам США: Китай розгортає літак раннього попередження KJ-3000 (фото)

В основі літака — китайський транспортник Y-20B. Але літак відрізняється від систем середнього розміру, таких як KJ-200 і KJ-500. Система може відстежувати до 100 цілей одночасно

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26 грудня 2024 року китайський літак дальнього радіолокаційного виявлення й управління (AEW&C) наступного покоління KJ-3000 здійснив перший виліт. Заявлена дальність виявлення цілі KJ-3000 перевищує 360 км. Про це пише Bulgarian Military.

В основі літака — китайський транспортник Y-20B, який оснащений двигунами WS-20. Цю платформу позиціюють як велику систему раннього виявлення і контролю. Але літак відрізняється від систем середнього розміру, таких як KJ-200 і KJ-500.

У KJ-3000 реалізована радіолокаційна система з конформною антеною, що вказує на відхід від радарів традиційних конструкцій. Інтегрований безпосередньо в конструкцію літака радар забезпечує 360-градусний огляд і покращує виявлення прихованих цілей. Згідно зі звітами, радар забезпечує дальність виявлення 600-1000 кілометрів для звичайних цілей і перевищує 360 км для літаків-невидимок, таких як F-22 і F-35.

Конструкція радара мінімізує аеродинамічний опір, підвищує ефективність польоту та експлуатаційну витривалість. Крім того, система може відстежувати до 100 цілей одночасно.

Платформа Y-20B пропонує значні переваги в корисному навантаженні: KJ-3000 здатний перевозити до 66 тонн — на 16 тонн більше, ніж KJ-2000. Двигуни WS-20 підвищують паливну ефективність, забезпечують вищу тягу і дають змогу виконувати триваліші польоти. Ця платформа власного виробництва знижує залежність від імпортних систем, таких як російський Іл-76, що використовується для KJ-2000, це дає можливість здійснювати потенційне масштабне виробництво і налаштування. Конструкція платформи відображає досягнення порівняно з попередниками, такими як KJ-2000, у якого був обертовий радарний купол на Іл-76.

Радіолокаційна технологія KJ-3000 підвищує можливості виявлення та відстеження. Конструкція знижує вагу і підвищує паливну ефективність літака, експлуатаційну швидкість і дальність польоту.

Ранні оцінки показують, що радар може знаходити, ідентифікувати й відстежувати сучасні літаки-невидимки, такі як американські бомбардувальники F-22 і B-21.

Літак має в себе системи C4ISR (управління, контролю, комунікації, спостереження та розвідки), що дає можливість функціонувати як комплексний командний центр. Системи полегшують координацію дій у повітряному, наземному та морському просторі. Очікується, що KJ-3000 працюватиме разом із передовими винищувачами, такими як J-20, J-16 і J-10C, що зміцнить мережу протиповітряної оборони КНР.

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