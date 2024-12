Истребитель F-4 Phantom: почему он вошел в историю и до сих пор состоит на вооружении

Самолет благодаря своим качествам попал на вооружение многих стран-союзниц США. Даже больше, F-4 Phantom любопытным образом оказался в строю заклятых врагов Америки — Ирана.

F-4 Phantom установил 16 мировых рекордов скорости и высоты в период с 1959-го по 1962 год; 5 из них продержались до появления в 1975 году F-15 Eagle — еще одного творения компании McDonnell Douglas.

Фокус перевел статью бывшего офицера ВВС Кристиана Д. Орра об истребителе-перехватчике McDonnell Douglas F-4 Phantom.

"Что ж, я сын Ангелов Сатаны/И я летаю на F-4D/От железнодорожного моста в Ханое до демилитаризованной зоны/Я из парней старого Хута Гибсона, и я злобен, как черт/Я сын Ангелов Сатаны и я летаю на F-4D", — Дик Джонас, подполковник ВВС США, бывший летчик F-4 Phantom II времен Вьетнамской войны, ставший профессиональным певцом.

Даже если бы McDonnell Douglas F-4 Phantom не был увековечен в песнях своего летчика, он все равно вошел бы в историю как лучший и самый известный реактивный истребитель третьего поколения.

(Примечание: Компания McDonnell Douglas объединилась с Boeing в 1997 году. В отличие, скажем, от слияния Lockheed с Martin Marietta в 1995 году или слияния Northrop и Grumman в 1994 году в Northrop Grumman, было сохранено только название одной из компаний-предшественниц, то есть Boeing).

История и технические характеристики F-4E

F-4 Phantom совершил свой первый полет 27 мая 1958 года и официально поступил на вооружение ВМС США в 1961 году, а вскоре после этого его приняли в свои ряды ВВС и Корпус морской пехоты.

По номенклатуре Phantom II стал своего рода продолжением недолговечного FH Phantom 1940-х годов, который за свою короткую жизнь вошел в историю как первый американский реактивный самолет, взлетевший с авианосца и севший на него. Впоследствии F-4E стал первым американским реактивным истребителем, поступившим на вооружение как ВМС США, так и Корпуса морской пехоты.

F-4E был последним вариантом легендарного "Фантома", который выпускался с 1965-го по 1973 год. F-4E обладает следующими техническими характеристиками и параметрами:

Длина фюзеляжа: 19,2 м.

Размах крыльев: 11,7 м.

Высота: 5 м.

Максимальная взлетная масса: 28,030 тонны.

Максимальная скорость полета: 2,23 Маха (1 280 узлов; 2 370 км/ч).

Рабочий потолок: 18,000 м.

Боевая дальность: 680 км.

Вооружение: 20-мм (0,787 дюймовое) орудие M61A1 Vulcan, установленное внутри под носом, 640 снарядов; до 8,480 т боеприпасов на 9 внешних подвесах; 4 ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder (американские версии) или Python-3 (израильская версия Kurnass) на крыльевых подвесах.

По поводу соотношения скорости и веса Phantom II летчик-ветеран Вьетнама Дик Андерегг шутил, что этот огромный демон-переросток "доказывает, что если придать достаточно тяги кирпичу, можно заставить его летать" (это замечание повторил Дик Джонас в своей книге RBAAB: The Red-Blooded All-American Boy). В период с 1959-го по 1962 год на самолете было установлено 16 мировых рекордов скорости и высоты; 5 из этих рекордов продержались до появления в 1975 году F-15 Eagle — еще одного творения компании McDonnell Douglas.

История эксплуатации (вкратце)

Phantom II верой и правдой служил ВВС, ВМС и морской пехоте США, начиная с войны во Вьетнаме в середине 1960-х и начале 1970-х годов и заканчивая войной в Персидском заливе в 1991 году, известной как операция "Буря в пустыне" (при этом вариант F-4G Wild Weasel V стал лебединой песней этой боевой птицы в воздушных боях (намеренный плохой каламбур).

В частности, во время войны во Вьетнаме, поначалу уступая северовьетнамским МиГ-17 и МиГ-21 (благодаря нелепым правилам применения вооружения, навязанным президентом Линдоном Б. Джонсоном и министром обороны Робертом С. Макнамарой), F-4 USAF MiG Combat Air Patrol (MiGCAP) завершили миссии с гораздо лучшим коэффициентом поражения 5,5:1, а их коллеги из ВМС США — с еще более впечатляющим показателем 6,4:1.

Этот почтенный истребитель-бомбардировщик также принимал участие в воздушных боях с ВВС Израиля во время многочисленных арабо-израильских конфликтов, включая Войну на истощение (июль 1967-го — 7 августа 1970 года) и Войну Судного дня 1973 года, после чего был окончательно снят с вооружения ВВС Израиля в 2004 году. Переименованные в Kurnass ("Кувалда"), "Фантомы" ВВС Израиля в итоге сбили, условно, 116 с половиной вражеских самолетов.

Где они сейчас?

На сегодняшний день всего три страны используют "Фантомы": члены НАТО и, соответственно, американские союзники Греция и Турция (хотя статус Турции как союзника США сейчас в лучшем случае номинален)… и, по иронии судьбы, Иран, один из заклятых врагов США и Израиля, который называет Америку и Израиль "Великим Сатаной" и "Малым Сатаной" соответственно. (Я собирался включить в этот список Южную Корею, но при дальнейшем рассмотрении выяснилось, что ВВС Республики Корея сняли с вооружения свои "Фантомы" в июне этого года).

Согласно Всемирному справочнику современных военных самолетов, ВВС Греции, ВВС Турции и ВВС Исламской Республики Иран (IRIAF) имеют в общей сложности 33, 48 и 63 "Фантома" соответственно. Все три страны оперируют всепогодным тактическим разведывательным вариантом RF-4E, а иранские ВВС также имеют на вооружении несколько F-4D и F-4E.

В случае с иранцами эти самолеты остались с тех счастливых времен, когда Иран еще находился под властью Мохаммеда Реза-шаха, убежденного союзника Штатов и Израиля. Иран продолжает летать на Phantom из-за того, что международные санкции сделали поиск более современных боевых машин на замену довольно сложным. Иранские ВВС продолжают с разумной осторожностью использовать F-4E в боевых действиях; по данным BBC News, иранцы применяли эти самолеты в боях еще в 2014 году, нанося удары по террористической группировке "Исламское государство".

Об авторе

Кристиан Д. Орр — бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.