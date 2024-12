Истребитель F-15 – все еще лучший боевой самолет Америки

Даже на сегодняшний день F-15 остается одной из наиболее адаптируемых и результативных боевых машин. Это свидетельствует о том, насколько передовым был этот самолет для своего времени.

Немногие самолеты можно назвать такими же культовыми, как F-15 Eagle ВВС США. Этот истребитель четвертого поколения не имеет аналогов, когда нужно добиться превосходства в воздухе над противником.

Фокус перевел статью аналитика по национальной безопасности Брэндона Дж. Вайхерта о боевой мощи и эффективности американских истребителей F-15.

На завершающем этапе холодной войны американцам был нужен непревзойденный, высокотехнологичный истребитель, чтобы злопыхатели больше не допускали и мысли о победе Советов над США. Благодаря развитию радарных технологий, ракетных возможностей и вычислительной техники F-15 Eagle быстро стал лучшим в мире боевым самолетом.

Сегодня, спустя десятилетия после своего появления, F-15 Eagle (и его многочисленные варианты) по праву считается лучшим истребителем в мире. Казалось бы, технологический прогресс и появление боевых самолетов пятого поколения и соответствующего ПВО должны сделать эту легендарную птицу устаревшей. Но тот факт, что для устаревания F-15 потребовалось столько лет, сам по себе доказывает, насколько передовым был этот самолет для своего времени. Даже сейчас F-15 продолжает оставаться конкурентоспособным и представляет реальную угрозу для противников по всему миру.

Истребительная мафия и F-15

F-15 был разработан в конце 1960-х годов. Американцам необходимо было противостоять растущим возможностям новых советских боевых самолетов, таких как МиГ-25. На момент разработки F-15 американцы вели войну во Вьетнаме, и этот конфликт пошел совсем не так, как представляли себе его сторонники.

Таким образом, многие требования, определявшие разработку F-15, были обусловлены трудными уроками воздушной войны над Вьетнамом.

Группа должностных лиц ВВС, известная как "истребительная мафия", сыграла решающую роль в формировании требований к одному из самых успешных боевых самолетов в современную эпоху воздушной войны. Истребительная мафия выступала за возвращение к принципам маневренности, скорости и подвижности – и все это при использовании энергоэффективных средств. По сути, F-15 был квинтэссенцией истребителя.

Истребитель F-15

Более того, ВВС хотели, чтобы в новом боевом самолете четвертого поколения были реализованы новейшие технологии, такие как вышеупомянутый усовершенствованный радар, а также ракетные системы, способные действовать за пределами визуальной дальности во время боя.

В 1965 году ВВС США запустили так называемую программу F-X, целью которой было создание самолета, способного обеспечить превосходство в воздухе в любой боевой ситуации. Несколько аэрокосмических компаний предложили интересные проекты. Однако проект компании McDonnell Douglas не только оправдал, но и превзошел ожидания ВВС.

Ее самолет оснащался двумя мощными турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney F100, обеспечивающими необходимую тягу для скоростных и высотных полетов. На этих птичках использовался радар AN/APG-63, который на тот момент был одной из самых передовых радарных систем в мире. Благодаря такой системе F-15 обладал большей ситуационной осведомленностью и способностью обнаруживать, отслеживать и даже поражать многочисленные цели на больших расстояниях.

Авиационный двигатель Pratt & Whitney F100

Самолеты F-15 имели большую площадь крыла, высокое соотношение тяги и веса, а также отличную устойчивость. F-15 может выполнять крутые виражи на очень высоких скоростях. Поэтому он обладает впечатляющими возможностями для ведения догфайтов.

Невероятный взлет

Американский F-15 Eagle впервые поднялся в небо 27 июля 1972 года с летчиком Ирвингом Л. Берроузом. Первые испытания этой птицы показали ее исключительные характеристики, особенно в том, что касалось высоких скоростей. F-15 обладал невероятным ускорением и маневренностью. Потом F-15 отправился на авиабазу Нелли, где его боевая эффективность была проверена в ходе учений вроде операции "Красный флаг". F-15 продемонстрировали впечатляющий коэффициент поражения самолетов мнимого противника.

Затем наступил 1976 год, когда F-15 был официально принят на вооружение ВВС США. Самолет был экспортным образцом, поэтому Соединенные Штаты продали один из вариантов этих птиц своим близким союзникам – израильтянам. Используя F-15I Soufa, Израиль уничтожил огромное количество целей во время Ливанской войны 1982 года. Соединенные Штаты регулярно использовали эти самолеты в различных боевых операциях по всему миру, и все версии F-15 неизменно приносили решительные победы в борьбе со своими целями.

F-15EX Eagle II во время воздушного маневра Фото: Boeing

Американский F-15 остается одним из наиболее адаптируемых и результативных боевых самолетов даже сегодня, когда боевые самолеты пятого поколения и современные зенитные системы все больше оттесняют F-15 на второй план. ВВС даже приобрели F-15EX Eagle II, значительно модернизированную версию F-15, при том что они стремятся полностью перейти на боевые самолеты пятого поколения (F-35 Lightning II). Это, несомненно, самый эффективный американский военный самолет.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.