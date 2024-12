Винищувач F-15 — все ще найкращий бойовий літак Америки

Навіть на сьогодні F-15 залишається однією з найбільш адаптованих і результативних бойових машин. Це свідчить про те, наскільки передовим був цей літак для свого часу.

Related video

Небагато літаків можна назвати такими ж культовими, як F-15 Eagle ВПС США. Цей винищувач четвертого покоління не має аналогів, коли потрібно домогтися переваги в повітрі над противником.

Фокус переклав статтю аналітика з національної безпеки Брендона Дж. Вайхерта про бойову міць та ефективність американських винищувачів F-15.

На завершальному етапі холодної війни американцям був потрібен неперевершений, високотехнологічний винищувач, щоб злостивці більше не допускали й думки про перемогу Рад над США. Завдяки розвитку радарних технологій, ракетних можливостей та обчислювальної техніки F-15 Eagle швидко став найкращим у світі бойовим літаком.

Сьогодні, через десятиліття після своєї появи, F-15 Eagle (і його численні варіанти) по праву вважається найкращим винищувачем у світі. Здавалося б, технологічний прогрес і поява бойових літаків п'ятого покоління і відповідного ППО повинні зробити цього легендарного птаха застарілим. Але той факт, що для застарівання F-15 знадобилося стільки років, сам по собі доводить, наскільки передовим був цей літак для свого часу. Навіть зараз F-15 продовжує залишатися конкурентоспроможним і становить реальну загрозу для супротивників по всьому світу.

Винищувальна мафія і F-15

F-15 було розроблено наприкінці 1960-х років. Американцям необхідно було протистояти зростаючим можливостям нових радянських бойових літаків, таких як МіГ-25. На момент розробки F-15 американці вели війну у В'єтнамі, і цей конфлікт пішов зовсім не так, як уявляли собі його прихильники.

Таким чином, багато вимог, що визначали розробку F-15, були зумовлені важкими уроками повітряної війни над В'єтнамом.

Група посадових осіб ВПС, відома як "винищувальна мафія", зіграла вирішальну роль у формуванні вимог до одного з найуспішніших бойових літаків у сучасну епоху повітряної війни. Винищувальна мафія виступала за повернення до принципів маневреності, швидкості та рухливості — і все це при використанні енергоефективних засобів. По суті, F-15 був квінтесенцією винищувача.

Винищувач F-15

Ба більше, ВПС хотіли, щоб у новому бойовому літаку четвертого покоління було реалізовано новітні технології, як-от вищезгаданий вдосконалений радар, а також ракетні системи, здатні діяти за межами візуальної дальності під час бою.

1965 року ВПС США запустили так звану програму F-X, метою якої було створення літака, здатного забезпечити перевагу в повітрі в будь-якій бойовій ситуації. Кілька аерокосмічних компаній запропонували цікаві проєкти. Однак проєкт компанії McDonnell Douglas не тільки виправдав, а й перевершив очікування ВПС.

Її літак оснащувався двома потужними турбогвинтовими двигунами Pratt & Whitney F100, що забезпечують необхідну тягу для швидкісних і висотних польотів. На цих пташках використовувався радар AN/APG-63, який на той момент був однією з найбільш передових радарних систем у світі. Завдяки такій системі F-15 мав більшу ситуаційну обізнаність і здатність виявляти, відстежувати і навіть вражати численні цілі на великих відстанях.

Авіаційний двигун Pratt & Whitney F100

Літаки F-15 мали велику площу крила, високе співвідношення тяги і ваги, а також відмінну стійкість. F-15 може виконувати круті віражі на дуже високих швидкостях. Тому він має вражаючі можливості для ведення догфайтів.

Неймовірний зліт

Американський F-15 Eagle вперше піднявся в небо 27 липня 1972 року з льотчиком Ірвінгом Л. Берроузом. Перші випробування цього птаха показали його виняткові характеристики, особливо в тому, що стосувалося високих швидкостей. F-15 мав неймовірне прискорення і маневреність. Потім F-15 вирушив на авіабазу Неллі, де його бойову ефективність перевірили під час навчань на кшталт операції "Червоний прапор". F-15 продемонстрували вражаючий коефіцієнт ураження літаків уявного противника.

Потім настав 1976 рік, коли F-15 був офіційно прийнятий на озброєння ВПС США. Літак був експортним зразком, тому Сполучені Штати продали один із варіантів цих птахів своїм близьким союзникам — ізраїльтянам. Використовуючи F-15I Soufa, Ізраїль знищив величезну кількість цілей під час Ліванської війни 1982 року. Сполучені Штати регулярно використовували ці літаки в різних бойових операціях по всьому світу, і всі версії F-15 незмінно приносили рішучі перемоги в боротьбі зі своїми цілями.

F-15EX Eagle II під час повітряного маневру Фото: Boeing

Американський F-15 залишається одним з найбільш адаптованих і результативних бойових літаків навіть сьогодні, коли бойові літаки п'ятого покоління і сучасні зенітні системи все більше відтісняють F-15 на другий план. ВПС навіть придбали F-15EX Eagle II, значно модернізовану версію F-15, при тому що вони прагнуть повністю перейти на бойові літаки п'ятого покоління (F-35 Lightning II). Це, безсумнівно, найефективніший американський військовий літак.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити в Twitter: @WeTheBrandon.