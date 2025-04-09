Ставка на стратегічну авіацію: у РФ планують відкрити льотні училища для пілотів Ту-95

Військове керівництво РФ вирішило відновити військові училища і розширити систему підготовки офіцерів повітряних сил. Навчальні заклади мають розпочати роботу з 1 вересня 2025 року.

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Російська Федерація розпочала відновлення мережі ліквідованих у 2000-х роках військових училищ, включно з Ульяновським льотним училищем дальньої авіації. За даними аналітичного центру Jamestown Foundation, відродження цієї структури орієнтоване на підготовку льотчиків для стратегічних бомбардувальників, зокрема Ту-95МС.

Крім цього, Росія планує відновлення:

артилерійського училища та училища військ РХБЗ (Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту) у Саратові;

командного училища військ зв'язку в Новочеркаську;

командного училища для сухопутних військ в Іркутську.

Як зазначили в Defense Express, ці кроки є частиною ширшої реформи системи військової освіти, що включає централізоване розгортання "військово-навчальних центрів" на базі цивільних вишів. Такі структури по суті замінюють радянську модель військових кафедр. Якщо 2021 року у РФ налічувалося 109 таких центрів, то вже до 2024 року їхня кількість зросла до 137, із загальною чисельністю приблизно 60 000 учнів.

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Аналітики вважають, що нарощування чисельності військово-навчальних закладів та закладів середньої професійної освіти демонструє політику Кремля зі стимулювання припливу молоді в технічні училища та обмеження доступу до вищої освіти. Це створює базу як для мобілізаційного резерву, так і для нарощування кадрового компонента армії.

Примітно, що Росія робить ставку на підготовку фахівців стратегічної авіації — роду військ, який, попри свою значущість у російській ядерній тріаді, практично не отримав ні кількісного, ні якісного оновлення техніки. На цьому тлі акцент на підготовці льотного складу виглядає як елемент довгострокової ставки на далекобійні системи озброєнь і засоби стратегічного стримування.

Нагадаємо, наприкінці січня два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 виконали тривалий патрульний політ над нейтральними водами Північного Льодовитого океану. На думку експертів, це відображає зростаючий інтерес Росії і НАТО до Арктики.