РФ "розминається" на Півночі: два стратегічні Ту-160 пролетіли арктичним маршрутом

На думку військових аналітиків, 11-годинний політ продемонстрував не тільки технічні можливості літаків Ту-160, а і його роль у стратегії ядерного стримування в Арктиці, до якої спостерігається підвищений інтерес РФ і США.

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Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 виконали тривалий патрульний політ над нейтральними водами Північного Льодовитого океану. Як повідомило Міністерство оборони РФ 28 січня, операція тривала понад 11 годин і відбувалася в межах "регулярних польотів над нейтральними водами Арктики".

З цієї нагоди оглядачі Bulgarian Military написали, що політ демонструє здатність Росії проєктувати військову міць на значні відстані. Він демонструє не лише технічні характеристики Ту-160, а і його роль у стратегії дальнього ядерного стримування. Водночас, хоча політ і був плановим, але подробиці маршруту і логістики не розголошені.

Північ: об'єкт інтересів геополітичних супротивників

Зазначалося, що патрулювання Ту-160 в районі Північного Льодовитого океану відображає зростаючий інтерес Росії й НАТО до Арктики. Цей регіон важливий не тільки через природні ресурси, а і як потенційний маршрут стратегічних ударів. Операції такого роду є частиною демонстрації сили та відповіді на зростаючу присутність ВПС США і НАТО в Арктиці.

Навпаки, з погляду Сполучених Штатів, присутність цих бомбардувальників над Арктикою викликає побоювання через їхню потенційну загрозу безпеці Америки. Річ у тім, що Ту-160 оснащений цілою низкою крилатих ракет, включно з Х-555, Х-101 і нещодавно з'явилася Х-БД.

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Саме новітня крилата ракета Х-БД, що володіє вражаючою дальністю польоту близько 6 500 кілометрів, може нести ядерні або звичайні боєголовки, що значно розширює оперативний радіус дії Ту-160. Кожен бомбардувальник може бути озброєний до 12 такими ракетами, що забезпечує грізний ударний потенціал.

Крім того, Арктика слугує практично ідеальним плацдармом для запуску крилатих ракет по цілях на території США або їхніх союзників, що може обійти деякі можливості виявлення командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

З огляду на це, підсумували оглядачі, арктичний регіон перетворився останнім часом із суворого і не гостинного місця на найважливіший театр військових дій. І політ російських стратегічних літаків зайвий раз це підкреслює.

Нагадаємо, у листопаді минулого року ПКС РФ уперше використали стратегічні бомбардувальники Ту-160 для ударів по Україні. На думку військового експерта Владислава Селезньова, Москва готова кинути в протистояння з Києвом усе, що має "під рукою".