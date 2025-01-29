РФ "разминается" на Севере: два стратегических Ту-160 пролетели по арктическому маршруту

По мнению военных аналитиков, 11-часовой полет продемонстрировал не только технические возможности самолетов Ту-160, но и его роль в стратегии ядерного сдерживания в Арктике, к которой наблюдается повышенный интерес РФ и США.

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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили длительный патрульный полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Как сообщило Министерство обороны РФ 28 января, операция продолжалась более 11 часов и совершалась в рамках "регулярных полетов над нейтральными водами Арктики".

По этому случаю обозреватели Bulgarian Military написали, что полет демонстрирует способность России проецировать военную мощь на значительные расстояния. Он демонстрирует не только технические характеристики Ту-160, но и его роль в стратегии дальнего ядерного сдерживания. В то же время хотя полет и был плановым, но подробности маршрута и логистики не разглашены.

Север: объект интересов геополитических противников

Отмечалось, что патрулирование Ту-160 в районе Северного Ледовитого океана отражает растущий интерес России и НАТО к Арктике. Этот регион важен не только из-за природных ресурсов, но и как потенциальный маршрут стратегических ударов. Операции такого рода являются частью демонстрации силы и ответа на растущее присутствие ВВС США и НАТО в Арктике.

Напротив с точки зрения Соединенных Штатов, присутствие этих бомбардировщиков над Арктикой вызывает опасения из-за их потенциальной угрозы безопасности Америки. Дело в том что Ту-160 оснащен целым рядом крылатых ракет, включая Х-555, Х-101 и недавно появившуюся Х-БД.

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Именно новейшая крылатая ракета Х-БД, обладающая впечатляющей дальностью полета около 6 500 километров, может нести ядерные или обычные боеголовки, что значительно расширяет оперативный радиус действия Ту-160. Каждый бомбардировщик может быть вооружен до 12 такими ракетами, что обеспечивает грозный ударный потенциал.

Кроме того, Арктика служит практически идеальным плацдармом для запуска крылатых ракет по целям на территории США или их союзников, что может обойти некоторые возможности обнаружения командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Исходя из этого, подытожили обозреватели, арктический регион превратился в последнее время из сурового и не гостеприимного места в важнейший театр военных действий. И полет российский стратегических самолетов лишний раз это подчеркивает.

Напомним, в ноябре прошлого года ВКС РФ впервые использовали стратегические бомбардировщики Ту-160 для ударов по Украине. По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, Москва готова бросить в противостояние с Киевом все, что имеет "под рукой".