"Крылатые монстры" для Ту-160: что известно о новых российских ракетах Х-БД (фото)
По мнению экспертов, новая ракета, вероятно, мало чем отличается от Х-101. Известно, что у нее увеличена дальность полета до 6500 км, а многозарядная боеголовка предназначена для поражения двух различных целей, удаленных друг от друга на 100 км.
Российские пропагандисты пафосно рассказали о новых крылатых ракетах воздушного базирования Х-БД, которые недавно были приняты на вооружение ВС РФ. При этом одной из главных достоинств "нового монстра", которым вооружат стратегические бомбардировщики Ту-160М, является ее дальность полета, превышающая 6500 км. Об этом пишет российское "Военное обозрение".
Примечательно, что ракету продемонстрировали главе КНДР Ким Чен Ыну во время его поездки во Владивосток 16 сентября. В присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу северокорейскому лидеру рассказали о характеристиках нового детища российского оборонпрома.
При этом российские медиа не раскрыли других подробностей о тактико-технических характеристиках Х-БД, и ограничились только данными о дальности ее полета.
Оценка военных экспертов
Между тем западные эксперты из Bulgarian Military поделились слухами о том, что может из себя представлять новая российская ракета. Обозреватели пишут, что новое "технологическое чудо" россиян создавалась на базе известной ракеты Х-101, а разработкой занимались специалисты проектно-конструкторского бюро "Радуга".
Несмотря на то, что ТТХ новой ракеты засекречены, ходят слухи, что Х-БД может быть оснащена многозарядной боеголовкой, предназначенной для поражения двух различных целей, удаленных друг от друга на 100 км. При этом вопрос об оснащении ракеты ядерным зарядом остается открытым.
Также эксперты отметили, что, вероятно, Х-БД изготовлена из современных композиционных материалов, которые обеспечивают ей повышенную прочность и скрытность. Считается, что эти материалы делают ракету более устойчивой к обнаружению радиолокационными системами, что в свою очередь позволяет ей более эффективно проникать сквозь оборону противника.
Кроме того ракета якобы обладает превосходными маневренными характеристиками в полете, что затрудняет ее перехват.
"Однако важно отметить, что эти слухи носят спекулятивный характер и не подтверждены официальными источниками", — подчеркнули обозреватели.
О новой ракете написали и украинские эксперты из Defence Express. Они отметили, что Х-БД как минимум должна отличатся от Х-101 своими габаритами. Например, длина корпуса новой ракеты может достигать ориентировочно до 10 метров, против 7,45 у Х-101.Важно
Также обозреватели обратили внимание, что российские источники еще в 2017 году говорили о новой комбинированной системе наведения. Якобы Х-БД будет иметь инерционную систему навигации с возможностью корректировать маршрут полета, используя при этом цифровые эталонные карты местности или оптическое изображение местности, а также радиолокационную или оптическую головку самонаведения.
В целом эксперты пришли к выводу, что речь может идти всего лишь о модернизированном варианте Х-101 с улучшением некоторых характеристик.
"И если это действительно так, то запустить производство такого "изделия" для войны против Украины для российского ВПК не выглядит слишком сложной задачей", — подчеркнули они.
Но открытым остается главнейший вопрос — как новую ракету с большими габаритами будут устанавливать на Ту-160 или Ту-95 МС и как ее интегрировать с этими ракетоносцами. Ведь если ее размеры больше Х-101, то она не поместится в бомбоотсеки самолетов, а размещение их на пилонах под крыльями также будет технически сложной задачей.
Также остается открытым вопрос о разрушительности Х-БД, но все же речь идет о ракете воздушного базирования с дозвуковой скоростью, а это значит, что для украинских средств ПВО она не предоставит принципиально новых сложностей в плане ее перехвата, подытожили эксперты.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 ВКС России получат четыре новых стратегических бомбардировщика Ту-160М. Но на самом деле речь может идти не о постройке новых самолетов, а о модернизации советских самолетов по программе "воспроизводства" в течение 2020-2022 годов.