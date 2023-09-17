"Крылатые монстры" для Ту-160: что известно о новых российских ракетах Х-БД (фото)

По мнению экспертов, новая ракета, вероятно, мало чем отличается от Х-101. Известно, что у нее увеличена дальность полета до 6500 км, а многозарядная боеголовка предназначена для поражения двух различных целей, удаленных друг от друга на 100 км.

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Российские пропагандисты пафосно рассказали о новых крылатых ракетах воздушного базирования Х-БД, которые недавно были приняты на вооружение ВС РФ. При этом одной из главных достоинств "нового монстра", которым вооружат стратегические бомбардировщики Ту-160М, является ее дальность полета, превышающая 6500 км. Об этом пишет российское "Военное обозрение".

Примечательно, что ракету продемонстрировали главе КНДР Ким Чен Ыну во время его поездки во Владивосток 16 сентября. В присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу северокорейскому лидеру рассказали о характеристиках нового детища российского оборонпрома.

При этом российские медиа не раскрыли других подробностей о тактико-технических характеристиках Х-БД, и ограничились только данными о дальности ее полета.

Визит Ким Чен Ына во Владивосток

Оценка военных экспертов

Между тем западные эксперты из Bulgarian Military поделились слухами о том, что может из себя представлять новая российская ракета. Обозреватели пишут, что новое "технологическое чудо" россиян создавалась на базе известной ракеты Х-101, а разработкой занимались специалисты проектно-конструкторского бюро "Радуга".

Несмотря на то, что ТТХ новой ракеты засекречены, ходят слухи, что Х-БД может быть оснащена многозарядной боеголовкой, предназначенной для поражения двух различных целей, удаленных друг от друга на 100 км. При этом вопрос об оснащении ракеты ядерным зарядом остается открытым.

Ракета Х-101

Также эксперты отметили, что, вероятно, Х-БД изготовлена из современных композиционных материалов, которые обеспечивают ей повышенную прочность и скрытность. Считается, что эти материалы делают ракету более устойчивой к обнаружению радиолокационными системами, что в свою очередь позволяет ей более эффективно проникать сквозь оборону противника.

Кроме того ракета якобы обладает превосходными маневренными характеристиками в полете, что затрудняет ее перехват.

"Однако важно отметить, что эти слухи носят спекулятивный характер и не подтверждены официальными источниками", — подчеркнули обозреватели.

О новой ракете написали и украинские эксперты из Defence Express. Они отметили, что Х-БД как минимум должна отличатся от Х-101 своими габаритами. Например, длина корпуса новой ракеты может достигать ориентировочно до 10 метров, против 7,45 у Х-101.

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Также обозреватели обратили внимание, что российские источники еще в 2017 году говорили о новой комбинированной системе наведения. Якобы Х-БД будет иметь инерционную систему навигации с возможностью корректировать маршрут полета, используя при этом цифровые эталонные карты местности или оптическое изображение местности, а также радиолокационную или оптическую головку самонаведения.

В целом эксперты пришли к выводу, что речь может идти всего лишь о модернизированном варианте Х-101 с улучшением некоторых характеристик.

"И если это действительно так, то запустить производство такого "изделия" для войны против Украины для российского ВПК не выглядит слишком сложной задачей", — подчеркнули они.

Российская ракета под индексом "Изделие 720", которая могла быть вариантом ракеты Х-50

Но открытым остается главнейший вопрос — как новую ракету с большими габаритами будут устанавливать на Ту-160 или Ту-95 МС и как ее интегрировать с этими ракетоносцами. Ведь если ее размеры больше Х-101, то она не поместится в бомбоотсеки самолетов, а размещение их на пилонах под крыльями также будет технически сложной задачей.

Также остается открытым вопрос о разрушительности Х-БД, но все же речь идет о ракете воздушного базирования с дозвуковой скоростью, а это значит, что для украинских средств ПВО она не предоставит принципиально новых сложностей в плане ее перехвата, подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 ВКС России получат четыре новых стратегических бомбардировщика Ту-160М. Но на самом деле речь может идти не о постройке новых самолетов, а о модернизации советских самолетов по программе "воспроизводства" в течение 2020-2022 годов.