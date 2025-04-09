Ставка на стратегическую авиацию: в РФ планируют открыть летные училища для пилотов Ту-95

Военное руководство РФ решило восстановить военные училища и расширить систему подготовки офицеров воздушных сил. Учебные заведения должны начать работу с 1 сентября 2025 года.

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Российская Федерация приступила к восстановлению сети ликвидированных в 2000-х годах военных училищ, включая Ульяновское летное училище дальней авиации. По данным аналитического центра Jamestown Foundation, возрождение этой структуры ориентировано на подготовку летчиков для стратегических бомбардировщиков, в частности Ту-95МС.

Помимо этого, Россия планирует восстановление:

артиллерийского училища и училища войск РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защиты) в Саратове;

командного училища войск связи в Новочеркасске;

командного училища для сухопутных войск в Иркутске.

Как отметили в Defense Express, эти шаги являются частью более широкой реформы системы военного образования, включающей централизованное развертывание "военно-учебных центров" на базе гражданских вузов. Такие структуры по сути заменяют советскую модель военных кафедр. Если в 2021 году в РФ насчитывалось 109 подобных центров, то уже к 2024 году их число выросло до 137, с общей численностью около 60 000 обучающихся.

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Аналитики считают, что наращивание численности военно-учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования демонстрирует политику Кремля по стимулированию притока молодежи в технические училища и ограничению доступа к высшему образованию. Это создает базу как для мобилизационного резерва, так и для наращивания кадрового компонента армии.

Примечательно, что Россия делает ставку на подготовку специалистов стратегической авиации — рода войск, который, несмотря на свою значимость в российской ядерной триаде, практически не получил ни количественного, ни качественного обновления техники. На этом фоне акцент на подготовке летного состава выглядит как элемент долгосрочной ставки на дальнобойные системы вооружений и средства стратегического сдерживания.

Напомним, в конце января два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили длительный патрульный полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. По мнени. экспертов, это отражает растущий интерес России и НАТО к Арктике.