Подготовка новобранцев в странах НАТО: как на Западе обучают будущих солдат (видео)

Программы подготовки военнослужащих в странах НАТО, несмотря на схожие основные этапы, имеют некоторые различия. Уникальным опытом можно назвать программу Operation Interflex по обучению украинских бойцов, в которой задействованы инструктора из разных стран, что обеспечивает разнообразие тактик и методик обучения.

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В рамках военной поддержки Украины западные партнеры за рубежом организовали военную подготовку военнослужащих ВСУ и специалистов по разным направлениям. Согласно данным Генштаба, в течение 2022, 2024 и 2024 годов на территории стран-партнеров обучение прошли более 100 тысяч украинских военнослужащих. В связи с этим Фокус выяснял, как в странах НАТО готовят новобранцев, и чем будет полезен для украинских специалистов опыт зарубежных коллег в сфере обучения военнослужащих.

Каждая из стран Североатлантического альянса имеет свои программы подготовки новобранцев, которые, несмотря на схожие основные этапы, имеют некоторые различия. Например, в США, Великобритании, Германии и Финляндии основные этапы обучения военнослужащих включают: физическую подготовку, тактическую и медицинскую подготовку, приобретение навыков обращения с оружием и т.п. А время обучения зависит от рода войск и, как правило, занимает от 3 до 12 месяцев.

Система базовой подготовки в армии США

Общая структура программы

Подготовка новобранцев в вооруженных силах США представляет собой интенсивный курс обучения, направленный на физическое, тактическое и психологическое формирование солдат. В зависимости от рода войск, длительность курса варьируется от 8 до 13 недель:

Армия США (U.S. Army): 10 недель.

Корпус морской пехоты (Marine Corps): 13 недель.

Военно-морские силы (Navy): 8 недель.

Военно-воздушные силы (Air Force): 8,5 недель.

Космические силы (Space Force): совместная программа с ВВС.

Базовая военная подготовка

Будущие солдаты армии США прежде всего проходят медицинский осмотр, вакцинацию и проверка физического состояния. По прибытию в учебный центр новобранец получает форму, амуницию и базовый инвентарь, после чего инструкторы ознакамливают с правилами военной жизни и уставом.

Новобранцев с первых дней приучают к дисциплине: ранний подъем, строгий распорядок дня, проверка внешнего вида, выполнение команд командиров и т.д. Затем для новичков начинается комплексная программа физических тренировок, включающая бег, упражнения с весом, работу на выносливость и преодоление препятствий. При этом нормативы постепенно усложняются. Стоит отметить, что в основе тренировок лежат взаимовыручка и командный дух.

Важной частью подготовки военнослужащих является рукопашный бой или Army Combatives Program. В рамках этой программы новобранцы осваивают базовые и продвинутые приемы ближнего боя для повышения их боеспособности и уверенности в нестандартных ситуациях.

Подготовка новобранцев армии США в рамках Army Combatives Program Фото: Скрин видео

Программа основана на методах ближнего боя, разработанных еще во Вторую мировую войну и адаптированных к современным условиям. Причем основной упор делается на использование простых, но эффективных приемов, которые можно применить в стрессовой ситуации.

Ключевым элемент курса Basic Training в армии США является оружейная и огневая подготовка. Их цель — обучение новобранцев безопасному и эффективному обращению с оружием, что формирует основу их профессиональных навыков для службы в вооруженных силах. Солдаты изучают конструкции основного стрелкового оружия — M4A1 Carbine и M16 Rifle, затем инструктора визуально демонстрируют ведение огня.

Приобретение базовых навыков стрельбы включает тренировки на дистанциях от 50 до 300 метров, а также упражнения на определение целей и выбор правильной очереди — одиночные или автоматические выстрелы. При этом большое внимание уделяется динамической стрельбе, прицеливанию и поражению целей в условиях низкой освещенности, совместной стрельбе, прикрытию товарищей, подавлению противника.

Программа OSUT

One Station Unit Training или OSUT — это расширенный формат подготовки новобранцев, применяемый в армии США. В отличие от стандартного курса Basic Training, OSUT сочетает базовую подготовку и последующую профессиональную подготовку по специальности на одной базе и без смены учебных подразделений.

Длительность программы обычно составляет от 14 до 22 недель в зависимости от специальности и рода войск. Например, пехотинцы обучаются 22 недели, а танкисты 19 недель.

One Station Unit Training или OSUT — это расширенный формат подготовки новобранцев, применяемый в армии США

Этапы подготовки:

Физическая подготовка и начальный боевой тренинг. Новобранцы начинают с интенсивных физических упражнений, включая преодоление полосы препятствий и базовый курс рукопашного боя. Огневая подготовка. На этом этапе солдаты обучаются стрельбе из стандартного оружия армии США, такого как штурмовая винтовка M4 и пистолет SIG Sauer M17, а также освоению подствольных гранатометов M320 и M320A1. Тактическая подготовка включает обучение действиям в условиях химической, биологической, радиологической и ядерной угроз (CBRN), а также тактике ведения боя в городской среде. Специализированная подготовка: для пехотинцев — освоение навыков, связанных с управлением и использованием вооружения боевых машин, таких как Bradley и Stryker.

Подготовка танкистов армии США

Для будущих танкистов OSUT проходит на базе Форт-Мур (ранее Форт-Беннинг) и длится 19 недель. В ходе обучения новобранцы осваивают широкий спектр навыков, начиная с основ военной дисциплины и заканчивая управлением танком M1 Abrams, который является основной боевой машиной армии США.

С первых дней курсанты включаются в интенсивное расписание. Первая фаза курса посвящена базовым воинским навыкам: физической подготовке, обращению с оружием, тактике и выживанию. Во второй фазе акцент делается на технические аспекты эксплуатации танка.

Этапы подготовки:

Теория и устройство танка M1 Abrams . Новобранцы изучают устройство двигательной установки, систем управления огнем и защиты.

. Новобранцы изучают устройство двигательной установки, систем управления огнем и защиты. Практические занятия включают управление танком в полевых условиях, отработка боевых задач.

включают управление танком в полевых условиях, отработка боевых задач. Координация работы экипажа. В рамках данного этапа достигается слаженность действий командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя.

Огромное внимание уделяется взаимодействию внутри экипажа. Инструкторы обучают будущих танкистов не только технике, но и важности взаимопонимания и слаженности. Это позволяет выпускникам OSUT становиться не просто профессионалами, но и готовыми к реальным вызовам бойцами.

Великобритания: акцент на универсальности

Великобритания, известная своими профессиональными вооруженными силами, делает акцент на всесторонней подготовке, которая начинается с базового курса Phase 1 Training. Это обязательный этап для всех новобранцев, вне зависимости от будущей специальности.

Длительность курса составляет от 10 до 14 недель в зависимости от рода войск. При этом упор делается на физическую подготовку, дисциплину и базовые навыки, включая огневую и тактическую подготовку.

После базового этапа новобранцы переходят к Phase 2 Training, где углубленно изучают свою военную специальность. Например, пехотинцы тренируются в пехотных центрах, таких как ITC Catterick, а артиллеристы проходят подготовку в специализированных школах.

Основная задача Phase 2 Training — предоставить военнослужащим знания и навыки, необходимые для выполнения их конкретных должностных обязанностей в армии. Этот этап также известен как профессиональная подготовка или "special-to-arms" обучение. В зависимости от выбранной специальности, продолжительность и содержание курса могут варьироваться.

Phase 2 Training подразделяется на два основных компонента:

Phase 2a — общее специализированное обучение, которое может включать, например, курс подготовки боевых инженеров.

Phase 2b — Узкоспециализированное обучение, в том числе технических специалистов.

Помимо профессиональных навыков, в рамках Phase 2 Training военнослужащие проходят обучение по таким предметам, как английский язык, математика и информационные технологии. Успешная сдача экзаменов по этим дисциплинам на уровне 2 является обязательной для последующего продвижения по службе.

После базового этапа новобранцы переходят к Phase 2 Training, где углубленно изучают свою военную специальность

Германия: упор на дисциплину

Вооруженные силы Германии, известные как Бундесвер, характеризуются сочетанием обязательной базовой подготовки и фокусом на специализации. После отмены срочной службы в 2011 году Бундесвер стал профессиональной армией, но определенные элементы прежней системы сохранились.

Базовая военная подготовка (Grundausbildung)

Программа Grundausbildung — это базовая военная подготовка в Вооруженных силах ФРГ. Она предназначена для всех новобранцев и служит основой для дальнейшей службы и специализации. Программа длится 12 недель и включает базовые знания: стрельбу, ориентирование на местности, медицинскую подготовку и общие военные дисциплины.

Инструктора интенсивно прорабатывают с новобранцами тему работы в команде, поскольку основой системы Бундесвера является способность солдат эффективно взаимодействовать.

Солдат Бундесвера во время подготовки военнослужащих Фото: Бундесвер

Основные компоненты программы:

Физическая подготовка. Развитие выносливости, силы и общей физической формы через регулярные тренировки, марш-броски с нагрузкой и преодоление полосы препятствий.

Развитие выносливости, силы и общей физической формы через регулярные тренировки, марш-броски с нагрузкой и преодоление полосы препятствий. Огневая подготовка. Обучение обращению с личным стрелковым оружием, таким как винтовка G36, включая теоретические занятия, тренировки на симуляторах и практические стрельбы.

Обучение обращению с личным стрелковым оружием, таким как винтовка G36, включая теоретические занятия, тренировки на симуляторах и практические стрельбы. Тактическая подготовка. Изучение основ тактики, включая передвижение в составе подразделения, маскировку, ориентирование на местности и основы выживания в полевых условиях.

Изучение основ тактики, включая передвижение в составе подразделения, маскировку, ориентирование на местности и основы выживания в полевых условиях. Строевая подготовка. Освоение воинских уставов, дисциплины и строевых приемов для обеспечения слаженности и координации действий в подразделении.

Освоение воинских уставов, дисциплины и строевых приемов для обеспечения слаженности и координации действий в подразделении. Медицинская подготовка. Обучение оказанию первой помощи и базовым медицинским навыкам, необходимым в боевых условиях.

Хотя основные элементы Grundausbildung едины для всех, каждая часть вооруженных сил (сухопутные войска, ВМС, ВВС и другие) может делать акцент на специфических навыках, соответствующих их задачам. Например, в сухопутных войсках больше внимания уделяется физической подготовке, тогда как в ВМС — подготовке к службе в открытом море и всеми сопутствующими трудностями.

Финляндия: концепция "тотальной обороны"

Военная подготовка в Финляндии основывается на системе всеобщей воинской обязанности и направлена на формирование высокоэффективных резервных сил, способных быстро мобилизоваться в случае необходимости. Несмотря на небольшое население, страна построила систему подготовки, которая позволяет стране в короткие сроки мобилизовать внушительное количество резервистов.

Воинская обязанность в Финляндии касается всех мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Женщины могут проходить службу на добровольной основе, и этот выбор с каждым годом становится все популярнее. Срок службы зависит от выбранной специальности и подразделения: он варьируется от 165 до 347 дней.

Призывники делятся на группы, которые распределяются между различными видами войск, такими как пехота, артиллерия, инженерные войска и другие. Каждый призывник проходит три этапа подготовки, которые охватывают все — от базовых навыков до узкоспециализированных задач. Кроме того, обучение строится на практическом подходе: меньше бюрократии, больше реальных навыков. Призывники получают опыт работы в условиях, максимально приближенных к реальным вызовам.

Военнослужащие армии Финляндии Фото: Facebook

Этапы подготовки

Подготовка начинается с базового курса, который длится около двух месяцев. За это время новобранцы изучают основы строевой подготовки, обращение с оружием, тактику и выживание в полевых условиях. Этот этап закладывает фундамент для дальнейшего обучения.

После базовой подготовки солдаты переходят к обучению по своей специальности. Артиллеристы осваивают расчеты для орудий и управление огнем, связисты работают с современными коммуникационными системами, а пехотинцы совершенствуют навыки штурма и обороны.

Заключительным этапом службы становится участие в масштабных учениях. На этих маневрах солдаты отрабатывают слаженные действия в составе подразделений, учатся взаимодействовать с другими видами войск и применять свои знания в условиях, максимально приближенных к боевым.

Роль резервистов

Одна из ключевых особенностей финской системы — это упор на резерв. После прохождения службы военнослужащие переводятся в резерв, где остаются до 60 лет. Для поддержания боевой готовности резервисты периодически вызываются на сборы.

Финляндия способна мобилизовать до 280 000 человек, большинство из которых составляют резервисты. Такая система позволяет стране быть готовой к потенциальным угрозам, несмотря на ограниченные ресурсы.

Программа Interflex для украинских бойцов

Отдельно стоит упомянуть о подготовке украинских военных по стандартам Королевских вооруженных сил Великобритании в рамках программы Operation Interflex, организованной с июля 2022 года. Ее цель — обучение солдат ВСУ современным военным навыкам для повышения их боеспособности в условиях продолжающейся российско-украинской войны.

Обучение проводится на военных базах Великобритании, где для украинских солдат создаются условия, максимально приближенные к реальным боевым. По словам организаторов, программа ориентирована на то, чтобы новобранцы и опытные военные не только осваивали современное вооружение, но и приобретали тактические навыки для самых сложных сценариев.

Подготовка по программе Interflex охватывает несколько ключевых направлений:

Основы обращения с оружием: украинские бойцы осваивают использование стандартного вооружения НАТО, включая противотанковые комплексы и стрелковое оружие. Боевые действия в городской среде: обучение на макетах городских районов позволяет военнослужащим тренироваться для операций в условиях плотной застройки, где каждый угол может стать укрытием или угрозой. Тактическая медицина: навыки оказания первой помощи на поле боя становятся неотъемлемой частью программы. Инженерная подготовка: солдат учат обезвреживать взрывные устройства и работать с оборудованием для разминирования. Работа с современными технологиями: курс охватывает использование разведывательных беспилотников и других систем, которые играют все большую роль на поле боя.

На данный момент обучение по программе прошли более 50 тысяч украинских военнослужащих. Успех Interflex стал основанием для ее продления до конца 2025 года, о чем официально объявило Министерство обороны Великобритании.

Значение для Украины

Interflex стала символом международного сотрудничества: в ее реализации участвуют инструкторы не только из Великобритании, но и из стран НАТО. Среди них — специалисты из Канады, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и других государств. Этот многонациональный подход обеспечивает разнообразие тактик и методик обучения, которые используются в армиях разных стран.

Таким образом Interflex является не просто программой обучения, но и важной частью интеграции украинских вооруженных сил в стандарты НАТО. Это еще один шаг к укреплению сотрудничества между Украиной и ее союзниками.

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