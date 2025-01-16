Підготовка новобранців у країнах НАТО: як на Заході навчають майбутніх солдатів (відео)

Програми підготовки військовослужбовців у країнах НАТО, попри схожі основні етапи, мають деякі відмінності. Унікальним досвідом можна назвати програму Operation Interflex з навчання українських бійців, у якій задіяні інструктори з різних країн, що забезпечує різноманітність тактик і методик навчання.

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У межах військової підтримки України західні партнери за кордоном організували військову підготовку військовослужбовців ЗСУ та спеціалістів за різними напрямами. Згідно з даними Генштабу, протягом 2022, 2024 і 2024 років на території країн-партнерів навчання пройшли понад 100 тисяч українських військовослужбовців. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував, як у країнах НАТО готують новобранців, і чим буде корисний для українських фахівців досвід зарубіжних колег у сфері навчання військовослужбовців.

Кожна з країн Північноатлантичного альянсу має свої програми підготовки новобранців, які, попри схожі основні етапи, мають деякі відмінності. Наприклад, у США, Великій Британії, Німеччині та Фінляндії основні етапи навчання військовослужбовців включають: фізичну підготовку, тактичну та медичну підготовку, набуття навичок поводження зі зброєю тощо. А час навчання залежить від роду військ і, як правило, займає від 3 до 12 місяців.

Система базової підготовки в армії США

Загальна структура програми

Підготовка новобранців у збройних силах США — це інтенсивний курс навчання, спрямований на фізичне, тактичне і психологічне формування солдатів. Залежно від роду військ, тривалість курсу варіюється від 8 до 13 тижнів:

Армія США (U.S. Army): 10 тижнів.

Корпус морської піхоти (Marine Corps): 13 тижнів.

Військово-морські сили (Navy): 8 тижнів.

Військово-повітряні сили (Air Force): 8,5 тижнів.

Космічні сили (Space Force): спільна програма з ВПС.

Базова військова підготовка

Майбутні солдати армії США насамперед проходять медичний огляд, вакцинацію та перевірку фізичного стану. Після прибуття до навчального центру новобранець отримує форму, амуніцію та базовий інвентар, після чого інструктори ознайомлюють із правилами військового життя та статутом.

Новобранців з перших днів привчають до дисципліни: ранній підйом, суворий розпорядок дня, перевірка зовнішнього вигляду, виконання команд командирів тощо. Потім для новачків починається комплексна програма фізичних тренувань, що включає біг, вправи з вагою, роботу на витривалість і подолання перешкод. При цьому нормативи поступово ускладнюються. Варто зазначити, що в основі тренувань лежать взаємовиручка і командний дух.

Важливою частиною підготовки військовослужбовців є рукопашний бій або Army Combatives Program. У межах цієї програми новобранці освоюють базові та просунуті прийоми ближнього бою для підвищення їхньої боєздатності та впевненості в нестандартних ситуаціях.

Підготовка новобранців армії США в рамках Army Combatives Program Фото: Скрін відео

Програма ґрунтується на методах ближнього бою, розроблених ще в Другу світову війну й адаптованих до сучасних умов. Причому основний акцент робиться на використання простих, але ефективних прийомів, які можна застосувати в стресовій ситуації.

Ключовим елементом курсу Basic Training в армії США є збройова та вогнева підготовка. Їхня мета — навчити новобранців безпечного та ефективного поводження зі зброєю, що формує основу їхніх професійних навичок для служби в збройних силах. Солдати вивчають конструкції основної стрілецької зброї — M4A1 Carbine та M16 Rifle, потім інструктори візуально демонструють ведення вогню.

Набуття базових навичок стрільби включає тренування на дистанціях від 50 до 300 метрів, а також вправи на визначення цілей і вибір правильної черги — поодинокі або автоматичні постріли. При цьому велика увага приділяється динамічній стрільбі, прицілюванню і ураженню цілей в умовах низької освітленості, спільній стрільбі, прикриттю товаришів, придушенню противника.

Програма OSUT

One Station Unit Training або OSUT — це розширений формат підготовки новобранців, що застосовується в армії США. На відміну від стандартного курсу Basic Training, OSUT поєднує базову підготовку і подальшу професійну підготовку за фахом на одній базі і без зміни навчальних підрозділів.

Тривалість програми зазвичай становить від 14 до 22 тижнів залежно від спеціальності та роду військ. Наприклад, піхотинці навчаються 22 тижні, а танкісти 19 тижнів.

One Station Unit Training або OSUT — це розширений формат підготовки новобранців, що застосовується в армії США

Етапи підготовки:

Фізична підготовка та початковий бойовий тренінг. Новобранці починають з інтенсивних фізичних вправ, включно з подоланням смуги перешкод і базовим курсом рукопашного бою. Вогнева підготовка. На цьому етапі солдати навчаються стрільби зі стандартної зброї армії США, такої як штурмова гвинтівка M4 і пістолет SIG Sauer M17, а також освоєння підствольних гранатометів M320 і M320A1. Тактична підготовка включає навчання діям в умовах хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної загроз (CBRN), а також тактиці ведення бою в міському середовищі. Спеціалізована підготовка: для піхотинців — освоєння навичок, пов'язаних з управлінням і використанням озброєння бойових машин, таких як Bradley і Stryker.

Підготовка танкістів армії США

Для майбутніх танкістів OSUT проходить на базі Форт-Мур (раніше Форт-Беннінг) і триває 19 тижнів. Під час навчання новобранці опановують широкий спектр навичок, починаючи з основ військової дисципліни і закінчуючи управлінням танком M1 Abrams, який є основною бойовою машиною армії США.

З перших днів курсанти включаються в інтенсивний розклад. Перша фаза курсу присвячена базовим військовим навичкам: фізичній підготовці, поводженню зі зброєю, тактиці та виживанню. У другій фазі акцент робиться на технічні аспекти експлуатації танка.

Етапи підготовки:

Теорія та будова танка M1 Abrams . Новобранці вивчають будову рухової установки, систем управління вогнем і захисту.

. Новобранці вивчають будову рухової установки, систем управління вогнем і захисту. Практичні заняття включають управління танком у польових умовах, відпрацювання бойових завдань.

включають управління танком у польових умовах, відпрацювання бойових завдань. Координація роботи екіпажу. У межах цього етапу досягається злагодженість дій командира, навідника, заряджаючого і механіка-водія.

Величезну увагу приділяють взаємодії всередині екіпажу. Інструктори навчають майбутніх танкістів не тільки техніці, а й важливості взаєморозуміння та злагодженості. Це дозволяє випускникам OSUT ставати не просто професіоналами, а й готовими до реальних викликів бійцями.

Велика Британія: акцент на універсальності

Велика Британія, відома своїми професійними збройними силами, робить акцент на всебічній підготовці, яка починається з базового курсу Phase 1 Training. Це обов'язковий етап для всіх новобранців, незалежно від майбутньої спеціальності.

Тривалість курсу становить від 10 до 14 тижнів залежно від роду військ. При цьому наголос робиться на фізичну підготовку, дисципліну і базові навички, включно з вогневою і тактичною підготовкою.

Після базового етапу новобранці переходять до Phase 2 Training, де поглиблено вивчають свою військову спеціальність. Наприклад, піхотинці тренуються в піхотних центрах, таких як ITC Catterick, а артилеристи проходять підготовку в спеціалізованих школах.

Основне завдання Phase 2 Training — надати військовослужбовцям знання та навички, необхідні для виконання їхніх конкретних посадових обов'язків в армії. Цей етап також відомий як професійна підготовка або "special-to-arms" навчання. Залежно від обраної спеціальності, тривалість і зміст курсу можуть варіюватися.

Phase 2 Training поділяється на два основні компоненти:

Phase 2a — загальне спеціалізоване навчання, яке може включати, наприклад, курс підготовки бойових інженерів.

Phase 2b — вузькоспеціалізоване навчання, зокрема технічних фахівців.

Крім професійних навичок, у межах Phase 2 Training військовослужбовці проходять навчання з таких предметів, як англійська мова, математика та інформаційні технології. Успішне складання іспитів із цих дисциплін на рівні 2 є обов'язковим для подальшого просування по службі.

Після базового етапу новобранці переходять до Phase 2 Training, де поглиблено вивчають свою військову спеціальність

Німеччина: наголос на дисципліну

Збройні сили Німеччини, відомі як Бундесвер, характеризуються поєднанням обов'язкової базової підготовки та фокусом на спеціалізації. Після скасування строкової служби у 2011 році Бундесвер став професійною армією, але певні елементи колишньої системи збереглися.

Базова військова підготовка (Grundausbildung)

Програма Grundausbildung — це базова військова підготовка у Збройних силах ФРН. Вона призначена для всіх новобранців і слугує основою для подальшої служби та спеціалізації. Програма триває 12 тижнів і включає базові знання: стрільбу, орієнтування на місцевості, медичну підготовку та загальні військові дисципліни.

Інструктори інтенсивно опрацьовують із новобранцями тему роботи в команді, оскільки основою системи Бундесверу є здатність солдатів ефективно взаємодіяти.

Солдат Бундесверу під час підготовки військовослужбовців Фото: Bundeswehr.de

Основні компоненти програми:

Фізична підготовка. Розвиток витривалості, сили та загальної фізичної форми через регулярні тренування, марш-кидки з навантаженням і подолання смуги перешкод.

Розвиток витривалості, сили та загальної фізичної форми через регулярні тренування, марш-кидки з навантаженням і подолання смуги перешкод. Вогнева підготовка. Навчання поводженню з особистою стрілецькою зброєю, такою як гвинтівка G36, включно з теоретичними заняттями, тренуваннями на симуляторах і практичними стрільбами.

Навчання поводженню з особистою стрілецькою зброєю, такою як гвинтівка G36, включно з теоретичними заняттями, тренуваннями на симуляторах і практичними стрільбами. Тактична підготовка. Вивчення основ тактики, включно з пересуванням у складі підрозділу, маскуванням, орієнтуванням на місцевості та основами виживання в польових умовах.

Вивчення основ тактики, включно з пересуванням у складі підрозділу, маскуванням, орієнтуванням на місцевості та основами виживання в польових умовах. Стройова підготовка. Освоєння військових статутів, дисципліни та стройових прийомів для забезпечення злагодженості та координації дій у підрозділі.

Освоєння військових статутів, дисципліни та стройових прийомів для забезпечення злагодженості та координації дій у підрозділі. Медична підготовка. Навчання наданню першої допомоги та базовим медичним навичкам, необхідним у бойових умовах.

Хоча основні елементи Grundausbildung єдині для всіх, кожна частина збройних сил (сухопутні війська, ВМС, ВПС та інші) може робити акцент на специфічних навичках, що відповідають їхнім завданням. Наприклад, у сухопутних військах більше уваги приділяється фізичній підготовці, тоді як у ВМС — підготовці до служби у відкритому морі та всіх супутніх труднощів.

Фінляндія: концепція "тотальної оборони"

Військова підготовка у Фінляндії ґрунтується на системі загального військового обов'язку і спрямована на формування високоефективних резервних сил, здатних швидко мобілізуватися в разі потреби. Попри невелике населення, країна побудувала систему підготовки, яка дозволяє країні в короткі терміни мобілізувати значну кількість резервістів.

Військовий обов'язок у Фінляндії стосується всіх чоловіків віком від 18 до 30 років. Жінки можуть проходити службу на добровільних засадах, і цей вибір з кожним роком стає дедалі популярнішим. Термін служби залежить від обраної спеціальності та підрозділу: він варіюється від 165 до 347 днів.

Призовники діляться на групи, які розподіляються між різними видами військ, такими як піхота, артилерія, інженерні війська та інші. Кожен призовник проходить три етапи підготовки, які охоплюють усе — від базових навичок до вузькоспеціалізованих завдань. Крім того, навчання будується на практичному підході: менше бюрократії, більше реальних навичок. Призовники отримують досвід роботи в умовах, максимально наближених до реальних викликів.

Військовослужбовці армії Фінляндії Фото: Facebook

Етапи підготовки

Підготовка починається з базового курсу, який триває близько двох місяців. За цей час новобранці вивчають основи стройової підготовки, поводження зі зброєю, тактику та виживання в польових умовах. Цей етап закладає фундамент для подальшого навчання.

Після базової підготовки солдати переходять до навчання за своєю спеціальністю. Артилеристи опановують розрахунки для гармат та управління вогнем, зв'язківці працюють із сучасними комунікаційними системами, а піхотинці вдосконалюють навички штурму та оборони.

Завершальним етапом служби стає участь у масштабних навчаннях. На цих маневрах солдати відпрацьовують злагоджені дії у складі підрозділів, вчаться взаємодіяти з іншими видами військ і застосовувати свої знання в умовах, максимально наближених до бойових.

Роль резервістів

Одна з ключових особливостей фінської системи — це упор на резерв. Після проходження служби військовослужбовці переводяться в резерв, де залишаються до 60 років. Для підтримки бойової готовності резервісти періодично викликаються на збори.

Фінляндія здатна мобілізувати до 280 000 осіб, більшість з яких становлять резервісти. Така система дає змогу країні бути готовою до потенційних загроз, попри обмежені ресурси.

Програма Interflex для українських бійців

Окремо варто згадати про підготовку українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії в межах програми Operation Interflex, організованої з липня 2022 року. Її мета — навчання солдатів ЗСУ сучасним військовим навичкам для підвищення їхньої боєздатності в умовах тривалої російсько-української війни.

Навчання проводиться на військових базах Великої Британії, де для українських солдатів створюються умови, максимально наближені до реальних бойових. За словами організаторів, програма орієнтована на те, щоб новобранці та досвідчені військові не тільки освоювали сучасне озброєння, а й набували тактичних навичок для найскладніших сценаріїв.

Підготовка за програмою Interflex охоплює кілька ключових напрямів:

Основи поводження зі зброєю: українські бійці освоюють використання стандартного озброєння НАТО, включно з протитанковими комплексами та стрілецькою зброєю. Бойові дії в міському середовищі: навчання на макетах міських районів дає змогу військовослужбовцям тренуватися для операцій в умовах щільної забудови, де кожен куток може стати укриттям або загрозою. Тактична медицина: навички надання першої допомоги на полі бою стають невід'ємною частиною програми. Інженерна підготовка: солдатів вчать знешкоджувати вибухові пристрої та працювати з обладнанням для розмінування. Робота з сучасними технологіями: курс охоплює використання розвідувальних безпілотників та інших систем, які відіграють дедалі більшу роль на полі бою.

Наразі навчання за програмою пройшли понад 50 тисяч українських військовослужбовців. Успіх Interflex став підставою для її продовження до кінця 2025 року, про що офіційно оголосило Міністерство оборони Великої Британії.

Значення для України

Interflex стала символом міжнародного співробітництва: в її реалізації беруть участь інструктори не тільки з Великої Британії, а й з країн НАТО. Серед них — фахівці з Канади, Данії, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Швеції та інших держав. Цей багатонаціональний підхід забезпечує різноманітність тактик і методик навчання, які використовуються в арміях різних країн.

Таким чином Interflex є не просто програмою навчання, а й важливою частиною інтеграції українських збройних сил у стандарти НАТО. Це ще один крок до зміцнення співпраці між Україною та її союзниками.

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