"Батько всіх бомб": на що здатна 13-тонна американська GBU-57

Деякі американські військові називають GBU-57 "батьком усіх бомб", оскільки це найбільша неядерна бомба Америки. З точки зору маси GBU-57 перевершила меншу за розміром, але набагато більш відому авіаційну бомбу Massive Ordnance Air Blast, відому як "Мати всіх бомб" (MOAB).

Фокус переклавстаттю аналітика з національної безпеки National Interest Брендона Дж. Вайхерта про найпотужніший боєприпас бойової авіації США.

GBU-57 — одна з основних неядерних систем, якими оснащений американський дальній стелс-бомбардувальник B-2 Spirit. Це, до речі, ті самі бомбардувальники B-2, які масово перекинули на основний плацдарм ВМС США на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані — приблизно за 4830 км від Ірану.

GBU-57: найбільша американська бомба

Бомба GBU-57, офіційно відома як Massive Ordnance Penetrator (MOP), є одним із найгрізніших видів зброї в арсеналі збройних сил Сполучених Штатів.

Розроблена компанією Boeing під керівництвом ВПС США, ця протибункерна бомба з високоточним наведенням є зразком передових військових технологій, призначених для нейтралізації заглиблених і сильно укріплених цілей. Завдяки величезній руйнівній силі і складній конструкції GBU-57 є критично важливим інструментом у сучасній війні, особливо в сценаріях за участю супротивників з підземною інфраструктурою, таких як ядерні об'єкти Ірану.

Бомбу замислювали на початку 2000-х років як відповідь на глобальні загрози, що зростають, особливо з боку держав-ізгоїв — Ірану, КНДР та інших, що створюють, як тоді говорили, "незаконний" потенціал ядерної зброї. Ці держави вкладали величезні кошти в комплекси підземних військових об'єктів, що розрослися. Такі комплекси, нерідко заглиблені на сотні метрів під землю і укріплені бетоном, розраховані на те, щоб витримувати звичайні авіаудари.

Військові вивчають макет бомби GBU-57A/B. Березень 2023 р. Фото: Facebook

Бомба MOP, або GBU-57, була спеціально розроблена для вирішення цього завдання. МОР здатна пробити такий захист і доставити своє найпотужніше бойове навантаження під землю. Вперше цю бомбу було випробувано 2007 року, лише за кілька років після введення в дію вищезгаданої MOAB, і вона пройшла кілька модернізацій для підвищення проникаючої здатності і точності, а 2011 року ВПС США оголосили про її введення в експлуатацію під час першого терміну правління президента Барака Обами.

GBU-57 може зупинити ядерну програму Ірану

GBU-57 важить 13,6 тонн і є однією з найбільших неядерних бомб за всю історію людства. Від інших боєприпасів її вирізняють розміри і вага, але справжня значущість полягає у здатності бомби проникати глибоко в землю, пробиваючи бетон і сталь, перш ніж вибухнути, що завдає максимальної шкоди захищеним цілям глибоко під землею.

На відміну від інших американських бомб, GBU-57 має корпус із загартованої сталі, що дозволяє їй пробити до 60 метрів землі або десятки метрів залізобетону, перш ніж вибухнути. Така глибина проникнення досягається завдяки поєднанню кінетичної енергії від падіння з великої висоти і вдосконаленої конструкції, що зберігає цілісність при ударі.

GBU-57 оснащена навігаційною системою з GPS-наведенням, що забезпечує точність попадання навіть у найбільш заглиблені споруди. Така точність вкрай важлива, оскільки GBU-57 призначена для застосування по найважливіших стратегічних цілях, де побічний збиток має бути зведений до мінімуму. Інтеграція технології "стелс" у платформу доставки (літак B-2) ще більше підвищує ефективність бомби, даючи змогу ухилятися від радарів і засобів ППО противника.

MOP на авіабазі Вайтмен Фото: the war zone

З практичної точки зору, MOP (GBU-57) — це скоріше спеціалізований інструмент, ніж зброя широкого застосування. На превеликий жаль ізраїльського уряду, Сполучені Штати, які ділилися з Ізраїлем безліччю інших передових озброєнь, включно з, можливо, навіть MOAB, навідріз відмовляються передавати цю 13,6-тонну бомбу будь-якій іншій країні.

Здатність бомби знищувати підземні цілі, не вдаючись до ядерної зброї, дає військовим планувальникам потужний неядерний варіант, що зводить нанівець різницю між конвенційними і ядерними ударами.

Пісня сирен війни

Слід зазначити, що ця зброя не безпроблемна. Деякі аналітики ставлять під сумнів економічну ефективність бомби, з огляду на її ціну в 20 мільйонів доларів за штуку й обмежену кількість сценаріїв, у яких така бомба може знадобитися.

Крім того, залежність бомби від застарілого (і настільки ж дорогого) стелс-бомбардувальника B-2 Spirit викликає сумніви в її перспективності. ВПС намагаються адаптувати свій B-21 Raider для заміни B-2, для того, щоб він також зміг нести GBU-57, але B-21 буде введений в експлуатацію лише через багато років.

Ще однією проблемою для GBU-57 є еволюціонуюча природа самої війни. У міру того як противники розроблятимуть контрзаходи, такі як глибші бункери або децентралізовані командні центри, ефективність GBU-57 може знизитися. Низка модернізацій допоможе їй зберегти актуальність, але постійно точаться суперечки про те, чи не краще спрямувати ці ресурси на нові технології, наприклад гіперзвукову зброю.

Найголовніше: є ймовірність, що навіть 13,6-тонної GBU-57 не вистачить для того, щоб знищити ймовірні іранські ядерні об'єкти. У цьому випадку американці (або ізраїльтяни) можуть навіть вдатися до використання ядерних бомб малої потужності, щоб завершити розпочату роботу. Хоча така перспектива все ще залишається малоймовірною — це означало б перше застосування ядерної зброї у війні з часів Другої світової війни і зняло б табу на її використання для інших країн, — такі дії ніколи не можна повністю виключити після початку обміну ударами.

Той факт, що на острів Дієго-Гарсія перекинуто шість-сім літаків B-2, кожен з яких здатний нести на борту дві такі бомби GBU-57, означає, що адміністрація Трампа, принаймні, серйозно думає про бомбардування ядерних об'єктів Ірану. Хоча американці та ізраїльтяни, найімовірніше, зможуть вивести ці об'єкти з ладу, наслідки таких ударів повністю дестабілізують ситуацію в регіоні та призведуть до ще більших збитків як для Ізраїлю, так і для Сполучених Штатів.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.