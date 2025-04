"Отец всех бомб": на что способна 13-тонная американская GBU-57

Некоторые американские военные называют GBU-57 "отцом всех бомб", поскольку это самая большая неядерная бомба Америки. С точки зрения массы GBU-57 превзошла меньшую по размеру, но гораздо более известную авиационную бомбу Massive Ordnance Air Blast, известную как "Мать всех бомб" (MOAB).

Фокус перевел статью аналитика по национальной безопасности National Interest Брэндона Дж. Вайхерта о самом мощном боеприпасе боевой авиации США.

GBU-57 – одна из основных неядерных систем, которыми оснащен американский дальний стелс-бомбардировщик B-2 Spirit. Это, кстати, те самые бомбардировщики B-2, которые массово перебросили на основной плацдарм ВМС США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане – примерно в 4830 км от Ирана.

GBU-57: самая большая американская бомба

Бомба GBU-57, официально известная как Massive Ordnance Penetrator (MOP), является одним из самых грозных видов оружия в арсенале вооруженных сил Соединенных Штатов.

Разработанная компанией Boeing под руководством ВВС США, эта противобункерная бомба с высокоточным наведением является образцом передовых военных технологий, предназначенных для нейтрализации заглубленных и сильно укрепленных целей. Благодаря огромной разрушительной силе и сложной конструкции GBU-57 представляет собой критически важный инструмент в современной войне, особенно в сценариях с участием противников с подземной инфраструктурой, таких как ядерные объекты Ирана.

Бомба задумывалась в начале 2000-х годов как ответ на растущие глобальные угрозы, особенно со стороны государств-изгоев – Ирана, КНДР и других, создающих, как тогда говорили, "незаконный" потенциал ядерного оружия. Эти государства вкладывали огромные средства в разросшиеся комплексы подземных военных объектов. Такие комплексы, нередко заглубленные на сотни метров под землю и укрепленные бетоном, рассчитаны на то, чтобы выдерживать обычные авиаудары.

Военные изучают макет бомбы GBU-57A/B. Март 2023 г. Фото: Facebook

Бомба MOP, или GBU-57, была специально разработана для решения этой задачи. МОР способна пробить такую защиту и доставить свою мощнейшую боевую нагрузку под землю. Впервые эта бомба была испытана в 2007 году, всего через несколько лет после введения в строй вышеупомянутой MOAB, и прошла несколько модернизаций для повышения проникающей способности и точности, а в 2011 году ВВС США объявили о ее вводе в эксплуатацию во время первого срока правления президента Барака Обамы.

GBU-57 может остановить ядерную программу Ирана

GBU-57 весит 13,6 тонн и является одной из самых больших неядерных бомб за всю историю человечества. От других боеприпасов ее отличают размеры и вес, но истинная значимость заключается в способности бомбы проникать глубоко в землю, пробивая бетон и сталь, прежде чем взорваться, что наносит максимальный ущерб защищенным целям глубоко под землей.

В отличие от других американских бомб, GBU-57 имеет корпус из закаленной стали, который позволяет ей пробить до 60 метров земли или десятки метров железобетона, прежде чем взорваться. Такая глубина проникновения достигается за счет сочетания кинетической энергии от падения с большой высоты и усовершенствованной конструкции, сохраняющей целостность при ударе.

GBU-57 оснащена навигационной системой с GPS-наведением, что обеспечивает точность попадания даже в самые заглубленные сооружения. Такая точность крайне важна, поскольку GBU-57 предназначена для применения по важнейшим стратегическим целям, где побочный ущерб должен быть сведен к минимуму. Интеграция технологии "стелс" в платформу доставки (самолет B-2) еще больше повышает эффективность бомбы, позволяя уклоняться от радаров и средств ПВО противника.

MOP на авиабазе Уайтмен Фото: the war zone

С практической точки зрения, MOP (GBU-57) – это скорее специализированный инструмент, чем оружие широкого применения. К большому огорчению израильского правительства, Соединенные Штаты, делившиеся с Израилем множеством других передовых вооружений, включая, возможно, даже MOAB, наотрез отказываются передавать эту 13,6-тонную бомбу какой-либо другой стране.

Способность бомбы уничтожать подземные цели, не прибегая к ядерному оружию, дает военным планировщикам мощный неядерный вариант, сводящий на нет разницу между конвенциональными и ядерными ударами.

Песнь сирен войны

Следует отметить, что это оружие не беспроблемно. Некоторые аналитики ставят под сомнение экономическую эффективность бомбы, учитывая ее цену в 20 миллионов долларов за штуку и ограниченное число сценариев, в которых такая бомба может понадобиться.

Кроме того, зависимость бомбы от устаревшего (и столь же дорогого) стелс-бомбардировщика B-2 Spirit вызывает сомнения в ее перспективности. ВВС пытаются адаптировать свой B-21 Raider для замены B-2, к тому, чтобы он также смог нести GBU-57, но B-21 будет введен в эксплуатацию лишь через много лет.

Еще одной проблемой для GBU-57 является эволюционирующая природа самой войны. По мере того как противники будут разрабатывать контрмеры, такие как более глубокие бункеры или децентрализованные командные центры, эффективность GBU-57 может снизиться. Ряд модернизаций поможет ей сохранить актуальность, но постоянно ведутся споры о том, не лучше ли направить эти ресурсы на новые технологии, например гиперзвуковое оружие.

Самое главное: есть вероятность, что даже 13,6-тонной GBU-57 не хватит для того, чтобы уничтожить предполагаемые иранские ядерные объекты. В этом случае американцы (или израильтяне) могут даже прибегнуть к использованию ядерных бомб малой мощности, чтобы завершить начатую работу. Хотя такая перспектива все еще остается маловероятной – это означало бы первое применение ядерного оружия в войне со времен Второй мировой войны и сняло бы табу на его использование для других стран, – такие действия никогда нельзя полностью исключить после начала обмена ударами.

Тот факт, что на остров Диего-Гарсия переброшены шесть-семь самолетов B-2, каждый из которых способен нести на борту две такие бомбы GBU-57, означает, что администрация Трампа, по крайней мере, серьезно думает о бомбардировке ядерных объектов Ирана. Хотя американцы и израильтяне, скорее всего, смогут вывести эти объекты из строя, последствия таких ударов полностью дестабилизируют ситуацию в регионе и приведут к еще большему ущербу как для Израиля, так и для Соединенных Штатов.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.