Модернізований МіГ-29 знищив позицію російських штурмовиків під Курськом (відео)

Французькі високоточні боєприпаси AASM HAMMER знову були застосовані українською авіацією на прикордонному напрямку.

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Українські Повітряні сили завдали удару високоточною авіаційною зброєю по скупченню російських штурмовиків у селі Гуєво Курської області. За даними, опублікованими в Telegram-каналі "Соняшник", пов'язаному з українською авіацією, удар було завдано за допомогою модернізованого винищувача МіГ-29, адаптованого для застосування західних керованих авіабомб AASM HAMMER.

"Оскільки наші підрозділи продовжують вести бойові дії в цьому районі і позиції переходять із рук у руки, авіація завдає ударів по накопиченню сил ворога буквально в реальному часі", — йдеться в коментарі під відео.

На кадрах зафіксовано момент точного ураження цілі. Як повідомляють аналітики проєкту WarArchive, удари припали на північну частину населеного пункту, де, за їхніми даними, російські сили вже змогли закріпитися в окремих будівлях.

Водночас у південній частині Гуєвого нещодавно були помічені українські бійці, що вказує на триваючі бої за контроль над селом.

"На жаль, ворогу вдалося закріпитися в будівлях — імовірно, північна частина села вже під росіянами. У південній частині нещодавно помічали українських бійців", — зазначили аналітики.

AASM HAMMER: французький аналог JDAM

Комплекти AASM (Armement Air-Sol Modulaire), також відомі як HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range), є модульними системами, які дають змогу перетворити авіабомби, які вільно падають, на високоточну зброю. AASM складаються з передньої секції з системою наведення та аеродинамічними поверхнями, а також заднього модуля з маршовим прискорювачем, що забезпечує збільшену дальність.

Франція постачає два типи цих боєприпасів:

HAMMER-250 — для авіабомб Mk. 82 масою 227 кг;

HAMMER-1000 — для бомб Mk. 84 вагою 908 кг.

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Варіанти систем наведення включають інерціальну з GPS-корекцією, інерціальну з тепловізійною голівкою самонаведення та інерціальну з лазерним наведенням.

Як зазначають фахівці, за своїм призначенням AASM аналогічні американським JDAM, однак за рахунок наявності прискорювача мають більшу дальність застосування — до 70 км і вище залежно від умов запуску.

Раніше повідомлялося, що українська авіація знищила підземний командний пункт противника під Херсоном. Для атаки застосовувалися дві авіабомби з комплектом JDAM-ER, які були скинуті з багатоцільового винищувача МіГ-29.