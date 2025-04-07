Модернизированный МиГ-29 уничтожил позицию российских штурмовиков под Курском (видео)

Французские высокоточные боеприпасы AASM HAMMER вновь были применены украинской авиацией на приграничном направлении.

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Украинские Воздушные силы нанесли удар высокоточным авиационным оружием по скоплению российских штурмовиков в селе Гуево Курской области. По данным, опубликованным в Telegram-канале "Соняшник", связанном с украинской авиацией, удар был нанесен при помощи модернизированного истребителя МиГ-29, адаптированного для применения западных управляемых авиабомб AASM HAMMER.

"Поскольку наши подразделения продолжают вести боевые действия в этом районе и позиции переходят из рук в руки, авиация наносит удары по накоплению сил врага буквально в реальном времени", — говорится в комментарии под видео.

На кадрах зафиксирован момент точного поражения цели. Как сообщают аналитики проекта WarArchive, удары пришлись по северной части населенного пункта, где, по их данным, российские силы уже смогли закрепиться в отдельных зданиях.

В то же время, в южной части Гуево недавно были замечены украинские бойцы, что указывает на продолжающиеся бои за контроль над селом.

"К сожалению, врагу удалось закрепиться в зданиях — вероятно, северная часть села уже под россиянами. В южной части недавно замечали украинских бойцов", — отметили аналитики.

AASM HAMMER: французский аналог JDAM

Комплекты AASM (Armement Air-Sol Modulaire), также известные как HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range), представляют собой модульные системы, позволяющие превратить свободнопадающие авиабомбы в высокоточное оружие. AASM состоят из передней секции с системой наведения и аэродинамическими поверхностями, а также заднего модуля с маршевым ускорителем, обеспечивающим увеличенную дальность.

Франция поставляет два типа этих боеприпасов:

HAMMER-250 – для авиабомб Mk. 82 массой 227 кг;

HAMMER-1000 – для бомб Mk. 84 весом 908 кг.

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Варианты систем наведения включают инерциальную с GPS-коррекцией, инерциальную с тепловизионной головкой самонаведения и инерциальную с лазерным наведением.

Как отмечают специалисты, по своему назначению AASM аналогичны американским JDAM, однако за счет наличия ускорителя имеют большую дальность применения — до 70 км и выше в зависимости от условий запуска.

Ранее сообщалось, что украинская авиация уничтожила подземный командный пункт противника под Херсоном. Для атаки применялись две авиабомбы с комплектом JDAM-ER, которые были сброшены с многоцелевого истребителя МиГ-29.