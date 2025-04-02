Ночью — перехватчик, днем — бомбардировщик: летчик ВСУ рассказал о боевой работе МиГ-29 (видео)

Украинский летчик-истребитель с позывным Denfix, служащий в тактической авиационной бригаде ВВС Украины Воздушного командования "Запад", продолжает выполнять двойную задачу по защите воздушного пространства страны. Ночью он перехватывает российские дроны-камикадзе, а днем наносит удары по позициям российских войск.

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Пресс-служба Воздушных сил ВСУ 2 апреля опубликовала рассказ украинского летчика о боевых миссиях МиГ-29 по отражению российских атак.

"Шахеды уже зашли в наше воздушное пространство и это означало, что этой ночью возможно будет и мой боевой вылет. Мысленно уже был готов. Вскоре получил приказ на боевую работу. Поднял самолет в небо. Далее получил информацию о параметрах полета цели: скорость, высота, направление. Это был ударный дрон. Все тщательно просчитал, зашел на цель, зафиксировал ее в прицеле, произвел пуск ракеты. Через несколько секунд увидел взрыв в воздухе. Есть попадание!" — говорит Denfix.

За время службы пилот уничтожил более 20 российских крылатых ракет и беспилотников. Между тем это достаточно непростая задача, признался военнослужащий.

Кроме выполнения задач ПВО, украинские летчики-истребители задействуют свои МиГ-29 для нанесения точечных ударов по наземным целям. Иными словами в дневное время суток эти самолеты выполняют роль бомбардировщиков.

"Это запоминается навсегда, когда ты подходишь к линии столкновения очень близко, чтобы сбросить высокоточные авиабомбы на скопление живой силы и техники врага", — продолжил Denfix.

Летчик подчеркнул, что такая боевая работа сопряжена с высоким риском, поскольку российские истребители и системы ПВО могут обнаружить самолет и попытаться его атаковать.

Таким образом первоначально разработанный как истребитель завоевания превосходства в воздухе, МиГ-29 стал многоцелевой платформой в современной войне. В условиях постоянных атак дронов и ракет Украина продолжает полагаться как на наземные средства противовоздушной обороны, так и на боевую авиацию для защиты своих территорий.

Ранее сообщалось, что украинские воздушные силы нанесли высокоточный удар по подземному бункеру в Херсонской области, который использовали российские военные. Для атаки применялись две авиабомбы с комплектом JDAM-ER, которые были сброшены с многоцелевого истребителя МиГ-29.