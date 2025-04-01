Авиация ВСУ уничтожила подземный командный пункт ВС РФ под Херсоном (видео)

Украинские Вооруженные силы нанесли высокоточный удар по подземному бункеру вблизи Алешек, Херсонской области, который использовали российские военные. Для атаки применялись две авиабомбы с комплектом JDAM-ER, которые были сброшены с многоцелевого истребителя МиГ-29.

Related video

Видео удара было опубликовано в телеграм-канале "Соняшник". По данным аналитиков, это уже не первая попытка уничтожить данный объект — на земле заметны следы предыдущих попаданий. Однако на этот раз одна из авиабомб пробила бетонное перекрытие бункера и взорвалась внутри, а вторая нанесла разрушения, подорвав наружную часть укрепления.

Ведущие канала "Соняшник" отметили, что такие удары дезорганизуют вражеские войска и лишают их эффективного командования.

"Нет руководства – нет высадки на наши острова", — говорится в посте.

OSINT-наблюдатели из проекта WarArchive установили, что удар был нанесен по объекту, расположенному юго-восточнее села Нечаево, Херсонской области. Аналитики "Милитарного" утверждают, что речь идет о старой позиции ЗРК С-200 208-й зенитной ракетной бригады, которая там находилась. Комплексы С-200 были выведены из эксплуатации в 2013 году, но инфраструктура, включая бункер, сохранилась и была переоборудована российскими военными.

Важно

Украина получила тяжелые авиабомбы JDAM-ER: подробности новой разработки США

С увеличением арсенала управляемых авиабомб украинская тактическая авиация все чаще наносит удары по укрепленным объектам противника. Например, 21 марта 2025 года украинские Воздушные силы атаковали здание обогатительной фабрики "Дзержинская" на территории шахты "Центральная" в Торецке, где находился личный состав российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка.

Кратко о боеприпасе JDAM-ER

JDAM-ER — это модернизированная версия управляемого боеприпаса JDAM с увеличенной дальностью. Авиабомба используется боевой авиацией для высокоточного поражения целей с безопасного расстояния, снижая угрозу для самолета-носителя.

Боеприпаса оснащается так называемым хвостовым оперением, системой наведения с инерциальной навигационной системой (INS), работающей на базе GPS. Вдоль корпуса расположены специальные планки, дающие возможность бомбе планировать в воздухе. При этом максимальная дальность составляет чуть более 70 км, а минимальная — 24 км.

Ранее сообщалось, что появление данного вооружения создаст проблемы для российских оккупантов. По мнению западных военных экспертов JDAM-ER даст ВС Украины возможность поражать совершенно новые наборы целей, которые ранее были вне досягаемости