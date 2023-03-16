"Умные" бомбы JDAM: как они работают и почему для ВС РФ они станут огромной проблемой

Высокоточные авиабомбы JDAM уже работают в Украине. Фокус рассказывает о том, что делает их по-настоящему "умными".

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Недавно стало известно, что ВСУ получили в качестве военной помощи от США высокоточные авиабомбы JDAM-ER, которые, благодаря выдвижным крыльям, способны бить по целям на расстоянии более 70 км. По мнению американских журналистов, эти ракеты создадут проблемы для российских вооруженных сил. Фокус разбирался в том, как функционируют подобного рода боеприпасы и что на самом деле делает их "умными".

Высокоточные авиабомбы JDAM-ER: что известно

Ракета модели JDAM-ER (The Joint Direct Attack Munition – Extended Range, боеприпас для совместной атаки с увеличенной дальностью действия, — ред.) оснащается так называемым хвостовым оперением, системой наведения с инерциальной навигационной системой (INS), работающей на базе GPS. Вдоль корпуса расположены специальные планки, дающие возможность бомбе планировать в воздухе. Максимальная дальность, как мы уже упоминали ранее, составляет чуть более 70 км, а минимальная — 24 км.

По словам генерала ВВС США Джеймса Хекера, Украина получила бомбы с маркировкой GBU-62. Журналисты выяснили, что эти боеприпасы еще называют Quickstrike-ER. Они поставляются в комплекте: JDAM-ER плюс боеголовки Mk 64 Quickstrike весом 2000 фунтов (907 кг).

Что собой представляет авиабомба JDAM-ER

Издание The War Zone пишет, что основой для Quickstrike стали бомбы серии Mk 80, и что первые не предназначены для использования в качестве ударного оружия общего назначения. "Вероятно, боеголовки, поставленные Украине, — это мины Quickstrike, но переделанные снова в "стандартные", — говорится в материале.

Журналисты высказали предположение касательно того, какая техника ВВС Украины могла бы послужить платформой для запуска высокоточных авиабомб JDAM-ER. Они полагают, что истребители МиГ-29 Fulcrum, Су-27 Flanker, Су-25 Frogfoot, Су-24 Fencer способны справиться с задачей.

И хотя, как заявил генерал Хекер, новых авиабомб хватит только на то, чтобы на нести "пару ударов", украинские Вооруженные Силы уже их применяют. В соцсетях разместили несколько видеороликов, демонстрирующих, вероятно, JDAM-ER в действии.

Даже небольшое количество JDAM-ER создаст проблемы для российских сил. Дело в том, что это высокоточное оружие относят к типу "выстрелил — забыл". Система INS помогает бомбе попасть точно в цель даже в том случае, если сигнал GPS заглушается или пропадает по каким-либо иным причинам. Крылья также повышают вероятность достижения цели и гарантируют "живучесть" боеголовки.

Генерал Хекер подчеркнул, что JDAM-ER даст ВВС Украины возможность поражать совершенно новые наборы целей, которые ранее были вне досягаемости того оружия воздушного базирования и наземных систем, которым до недавнего времени располагали ВСУ. Он отметил, что HIMARS и MLRS являются одними из самых дальнобойных и высокоточных ударных вооружений Украины, но их максимальная дальность составляет около 69 км. Кроме того, они несут боеголовки класса 200 фунтов (90 кг). А вот бомбы JDAM-ER потенциально могут нести боеголовки весом 907 кг, нанося больше повреждений технике и живой силе ВС РФ.

На что способен истребитель МиГ

Пообщавшись с американскими военными экспертами, журналисты War Zone пришли ко мнению, что украинские пилоты, запуская JDAM-ER, могут прибегнуть к особому маневру — pop-up maneuver. Это позволило бы истребителю оставаться на низких высотах, оставаясь незаметным для средств ПВО противника в течение боевого вылета.

В любом случае, у ВСУ теперь есть средства для того, чтобы выбирать в качестве целей мосты, крупные сооружения, рассредоточенные огневые точки ПВО и укрепленные укрытия ВС РФ.

Как работают "умные" бомбы JDAM-ER

Выше мы поверхностно затрагивали вопросы, связанные с функционированием высокоточной авиабомбы, теперь предлагаем разобраться в вопросе более подробно.

Итак, высокоточные боеприпасы оснащены системой управления и сенсорной системой. Первая отвечает за точность движения снаряда, а вторая отслеживает обозначенную цель на земле. Сенсорная система передает системе управления данные о положении цели, система управления обрабатывает эту информацию и определяет, куда должна повернуть бомба, чтобы направиться к цели.

Чтобы повернуть бомбу, в буквальном смысле слова, система управления посылает сигнал исполнительным механизмам, регулирующим полетные стабилизаторы — крылья. Крылья выполняют ту же функцию, что и закрылки самолета. Наклонив их под определенным углом, увеличивается сопротивление, воздействующее на корпус бомбы. В зависимости от того, с какой стороны корпуса сопротивление больше, в ту сторону и поворачивается бомба. Этот процесс длится до тех пор, пока "умный" боеприпас не достигнет своей цели, и механизм взрывателя не приведет в действие взрывчатку.

Видео возможного запуска JDAM-ER

Чем отличаются "умные" бомбы

"Умные" бомбы отличаются тем, как их сенсорные системы "видят" цели. До недавнего времени большинство "умных" бомб имели либо телевизионное/ИК-наведение, либо лазерное. Оба этих типа оснащались визуальными датчиками для обнаружения наземных целей.

Бомбы с ТВ/ИК-наведением

Такие бомбы оснащались обычной телевизионной видеокамерой, либо инфракрасной камерой (для ночного видения), соответственно. Оборудование устанавливалось в носовой части. В режиме дистанционного управления контроллер передавал информацию по радиосигналам оператору, находящемуся на борту бомбардировщика. Затем оператор давал команды системе управления, чтобы направить бомбу в воздухе. При этом бомба действовала, как дрон с дистанционным управлением. В таком режиме оператор мог запустить снаряд, не прицеливаясь, а цель он мог обозначить позже, ориентируясь на видеоряд, передаваемый с камеры бомбы.

Современные орудия работают в автоматическом режиме. В таком случае пилот находит цель с помощью видеокамеры бомбы перед запуском и посылает ей сигнал, тем самым наводя ее на цель. Система управления обработав сигнал, направляет бомбу так, чтобы указанное изображение цели всегда оставалось по центру. Для сенсоров бомбы цель становится той точкой, в которую она должна попасть.

Бомбы с лазерным наведением

Эти снаряды работают немного иначе. Вместо видеокамеры у них есть лазерная головка, являющая собой массив фотодиодов. Чтобы бомба "увидела" цель, оператор, находящийся либо на земле, либо в воздухе, должен "пометить" цель лазерным лучом высокой интенсивности. Так как фотодиоды чувствительны к определенной частоте лазерного излучения, они способны уловить отражение лазерного луча от цели.

Стоит отметить, что лазерный целеуказатель имеет уникальную импульсную схему. Прежде чем сбросить бомбу, бортовой компьютер бомбардировщика сообщает системе управления ракеты конкретную последовательность импульсов. Как только снаряд запускают в воздух, его система управления ориентируется на импульсы лазерного целеуказателя и направляет бомбу так, чтобы отраженный лазерный луч попадал в центр ее массива фотодиодов. Это позволяет боеприпасу лететь прямо к цели.

Обе описанные выше системы достаточно эффективны, но у них есть один существенный недостаток: датчик бомбы должен поддерживать визуальный контакт с целью. Если на пути возникнут разного рода препятствия (высокие здания, густые облака и т.п.), бомба, скорее всего, отклонится от курса.

Комплект JDAM с разными боеголовками

Как работают современные "умные" бомбы

Одной из самых лучших бомб на сегодняшний день является JDAM от Boeing. На вооружении у ВВС США находятся JDAM с боеголовками BLU-109 (MK-84) массой 907 кг и с боеголовками BLU-110 (MK-83) массой 454 кг.

Инженеры оснастили эту модель сложными секциями наведения. В "хвостовой" комплект входят регулируемые хвостовые стабилизаторы, управляющий компьютер, инерциальная система наведения и GPS-приемник. GPS-приемник определяет положение бомбы в пространстве, обрабатывая сигналы спутников GPS, а INS-система отслеживает движения бомбы с момента и места ее запуска.

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Перед тем, как выпустить снаряд, самолет использует собственный GPS-приемник для точного определения конкретных целей на земле. Непосредственно перед сбросом, компьютер самолета передает компьютеру бомбы свое текущее положение и GPS-координаты цели. Когда боеголовка уже находится в воздухе, ее GPS-приемник обрабатывает сигналы, поступающие от спутников GPS, чтобы определить собственное положение. В это же время система управления регулирует полетные стабилизаторы, чтобы "направить" бомбу в нужном направлении. По данным ВВС США, точность попадания таких систем, как JDAM, составляет 13 м.

Примечательно и то, что JDAM хорошо справляется с поставленными задачами в плохую погоду, потому что получает всю информацию со спутников, которые не блокируются облаками или другими препятствиями. Такой бомбе вообще не нужно ничего "видеть", чтобы найти путь к цели. Плюс еще и в том, что боеприпас довольно экономичный — комплект хвостового оперения (который можно добавить к существующей боеголовке) обойдется примерно в 20 000 долларов, что намного дешевле, чем бомбы с лазерным наведением за 120 000 долларов.

Хотя новые "умные" бомбы не обладают 100-процентной точностью, они намного лучше своих предшественников. Именно поэтому арсенал ВС США довольно быстро пополнился ими, равно как и арсенал ВСУ.

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