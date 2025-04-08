Випереджаючи американський NGAD: Китай підняв у небо літак J-XDS нового покоління (відео)

У китайських джерелах 8 квітня з'явилася інформація про новий випробувальний політ перспективного винищувача наступного покоління від корпорації Shenyang Aircraft Corporation — прототипу J-XDS. Подія одразу викликала занепокоєння в західних оборонних колах, особливо на тлі невизначеності, що супроводжує американську програму NGAD.

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На думку аналітиків випробування, J-XDS відбулися не випадково — вони збіглися із загостренням ситуації в Південнокитайському морі та навколо Тайваню. Політ новітньої китайської машини може сприйматися як демонстрація сили — особливо на тлі того, що США поки що не представили жодного діючого прототипу в рамках програми NGAD, вартість якої, за даними Бюджетного управління Конгресу, перевищила $300 млн за одиницю.

Що відомо про J-XDS

J-XDS — проєкт корпорації Shenyang Aircraft Corporation, яка раніше розробила J-11, J-15 і J-16. Новий літак, на думку аналітиків, являє собою винищувач шостого покоління з ухилом у малопомітність і високу керованість.

Зображення, раніше опубліковані в китайських соцмережах, свідчать про низку конструктивних особливостей:

Безхвоста схема — знижує радіолокаційну помітність;

Рухомі закінцівки крила — підвищують маневреність;

Крило типу "лямбда" — забезпечує аеродинамічну ефективність.

Імовірно, літак оснащений двома двигунами з можливим векторним управлінням тягою. Це може забезпечити значну перевагу в повітряному бою. J-XDS відрізняється меншими розмірами порівняно з J-36 від Chengdu Aircraft Corporation і, як передбачається, оптимізований під завдання завоювання переваги в повітрі, а не для ударних місій.

Фахівці також припускають, що J-XDS може стати частиною комплексної системи, що об'єднує пілотований літак, рій безпілотників і, можливо, гіперзвукове озброєння — аналогічно до американської концепції "сімейства систем" у рамках NGAD.

На закінчення було зазначено, що J-XDS може стати не просто новим літаком, а ядром майбутньої китайської повітряної бойової екосистеми — і реальним викликом для американського домінування в повітрі.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилися фото китайського літака від компанії Chengdu Aircraft Corporation, який отримав назву від західних експертів J-36. Нові кадри були опубліковані через три місяці після першої появи машини в інфопросторі.