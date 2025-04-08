Опережая американский NGAD: Китай поднял в небо самолет J-XDS нового поколения (видео)

В китайских источниках 8 апреля появилась информация о новом испытательном полете перспективного истребителя следующего поколения от корпорации Shenyang Aircraft Corporation — прототипа J-XDS. Событие сразу вызвало обеспокоенность в западных оборонных кругах, особенно на фоне неопределенности, сопровождающей американскую программу NGAD.

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По мнению аналитиков испытания, J-XDS произошли не случайно — они совпали с обострением ситуации в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. Полет новейшей китайской машины может восприниматься как демонстрация силы — особенно на фоне того, что США пока не представили ни одного действующего прототипа в рамках программы NGAD, стоимость которой, по данным Бюджетного управления Конгресса, превысила $300 млн за единицу.

Что известно о J-XDS

J-XDS — проект корпорации Shenyang Aircraft Corporation, которая ранее разработала J-11, J-15 и J-16. Новый самолет, по мнению аналитиков, представляет собой истребитель шестого поколения с уклоном в малозаметность и высокую управляемость.

Изображения, ранее опубликованные в китайских соцсетях, свидетельствуют о ряде конструктивных особенностей:

Бесхвостая схема — снижает радиолокационную заметность;

Подвижные законцовки крыла — повышают маневренность;

Крыло типа "лямбда" — обеспечивает аэродинамическую эффективность.

Предположительно, самолет оснащен двумя двигателями с возможным векторным управлением тягой. Это может обеспечить значительное преимущество в воздушном бою. J-XDS отличается меньшими размерами по сравнению с J-36 от Chengdu Aircraft Corporation и, как предполагается, оптимизирован под задачи завоевания превосходства в воздухе, а не для ударных миссий.

Специалисты также предполагают, что J-XDS может стать частью комплексной системы, объединяющей пилотируемый самолет, рой беспилотников и, возможно, гиперзвуковое вооружение — аналогично американской концепции "семейства систем" в рамках NGAD.

В заключение было отмечено, что J-XDS может стать не просто новым самолетом, а ядром будущей китайской воздушной боевой экосистемы — и реальным вызовом для американского доминирования в воздухе.

Напомним, недавно в сети появились фото китайского самолета от компании Chengdu Aircraft Corporation, который получил название от западных экспертов J-36. Новые кадры были опубликованы спустя три месяца после первого появления машины в инфопространстве.