Новый истребитель J-50 заметили в небе: как выглядит секретный самолет КНР (фото)

Через три месяца после того, как китайская "птичка" совершила тестовый полет, в сети появились новые ее фото. Точно не известно, снимки сделали еще тогда, или J-50 "засветился" уже во второй раз.

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Фотографии нового истребителя КНР 4 апреля опубликовали в The War Zone.

Новые снимки стелс-истребителя Shenyang Aircraft Corporation предлагают дополнительное представление о его экзотическом дизайне. Самолет имеет неофициальное название J-50 и является одним из двух бесхвостых тяжелых истребителей КНР нового поколения. Другая "птичка" известна как J-36 и была создана Chengdu Aircraft Corporation.

Больший J-36 совершал дополнительные испытательные полеты, но J-50 не замечали в небе более трех месяцев. Новые фото демонстрируют четче, как выглядит усовершенствованный реактивный самолет сбоку.

Изображение первого и единственного известного испытательного полета J-50 Фото: the war zone

"Примечательно то, что вполне могло бы быть наличием боковых отсеков для вооружения, в целом подобных тем, которые есть на F-22A Raptor и J-20. Мы также видим угловатую выпуклость под носом, которая может быть непрозрачным заполнителем для фасетной электрооптической системы, подобной той, что есть на F-35 и J-20", — отметили аналитики.

На фото видно и купол самолета, но до сих пор нет четкого понимания относительно его формы и того, как он сочетается с фюзеляжем. Сначала были сомнения, пилотируется ли этот самолет, ведь не была понятна площадь кабины. Однако все признаки указывают, что J-50 — истребитель с экипажем.

Свежее фото китайского истребителя J-50 Фото: Соцсети

"Ярко выраженная лямбда-плановая форма крыла самолета также хорошо заметна здесь, а также можно увидеть одну из самых странных особенностей реактивного самолета — шарнирные конечности крыльев — с отклоненным кончиком правого крыла. Также видны двумерные сопла двигателя, которые, вероятно, имеют возможность отклонения тяги", — проанализировали в издании.

Подтверждение получило двухколесное носовое шасси с одним колесом для магистрали. Это подчеркивает разницу в весовой категории между конструкцией новой "птички" и Chengdu, которая имеет сдвоенные колеса для основной передачи. Дверца носового механизма доказывает наличие "тоннеля" под фюзеляжем.

Свежее фото китайского истребителя J-50 Фото: Соцсети

"Воздухозаборники являются, пожалуй, самой элегантной частью конструкции в этом самолете. Здесь действительно заметны типы сверхзвукового входа без дивертера (DSI), которые смешиваются непосредственно из носа, с трапециевидными структурами входа, окружающими "горб" DSI. Такое расположение больше впечатляет, чем огражденные воздухозаборники типа F-22, на J-36, хотя этот самолет также имеет систему DSI для заднего воздухозаборника", — пояснили аналитики.

Изображение большего истребителя J-36 Фото: the war zone

По их оценке, J-50 "выглядит более совершенным", чем аналог Chengdu. Однако с точки зрения размера и веса эти "птички" относятся к разным классам. Относятся ли эти самолеты к одной программе и были ли созданы для общих целей — неизвестно.

Свежее фото китайского истребителя J-50 Фото: Соцсети

В издании подтвердили, что Китай достиг "невероятного прогресса" в строительстве боевых самолетов и производственных возможностях за "относительно короткий промежуток времени". Ожидается, что в дальнейшем этот прогресс будет только ускоряться. Разрыв с возможностями США сокращается.

Напомним, летчик-испытатель НОАК Ли Ган сообщал, что Китай непрерывно улучшает J-20, адаптируясь к современным боевым требованиям. Авиационный эксперт Фу Цяньшао утверждал, что теперь "Китай либо догнал США, либо лидирует в мире".

Руководитель закупок американских ВВС Эндрю Хантер признал, что Китай может опередить США в гонке на создание самолетов нового поколения. КНР представил два перспективных истребителя, в том числе J-50, а программа Вашингтона столкнулась с финансовыми и политическими трудностями.