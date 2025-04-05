Новий винищувач J-50 помітили у небі: як виглядає таємний літак КНР (фото)

Через три місяці після того, як китайська "пташка" здійснила тестовий політ, у мережі з’явились нові її фото. Точно не відомо, знімки зробили ще тоді, чи J-50 "засвітився" вже вдруге.

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Фотографії нового винищувача КНР 4 квітня опублікували у The War Zone.

Нові знімки стелс-винищувача Shenyang Aircraft Corporation пропонують додаткове уявлення про його екзотичний дизайн. Літак має неофіційну назву J-50 і є одним з двох безхвостих важких винищувачів КНР нового покоління. Інша "пташка" відома як J-36 й була створена Chengdu Aircraft Corporation.

Більший J-36 здійснював додаткові випробувальні польоти, але J-50 не помічали у небі більш як три місяці. Нові фото демонструють чіткіше, як виглядає вдосконалений реактивний літак збоку.

Зображення першого й єдиного відомого випробувального польоту J-50 Фото: the war zone

"Примітним є те, що цілком могло б бути наявністю бічних відсіків для озброєння, загалом подібних до тих, які є на F-22A Raptor і J-20. Ми також бачимо кутасту опуклість під носом, яка може бути непрозорим заповнювачем для фасетної електрооптичної системи, подібної до тієї, що є на F-35 і J-20", — зауважили аналітики.

На фото видно і купол літака, але досі немає чіткого розуміння щодо його форми та того, як він поєднується з фюзеляжем. Спочатку були сумніви, чи пілотується цей літак, адже не була зрозуміла площа кабіни. Однак усі ознаки вказують, що J-50 — винищувач з екіпажем.

Свіже фото китайського винищувача J-50 Фото: Соцмережi

"Яскраво виражена лямбда-планова форма крила літака також добре помітна тут, а також можна побачити одну з найдивніших особливостей реактивного літака — шарнірні кінцівки крил — із відхиленим кінчиком правого крила. Також видно двовимірні сопла двигуна, які, ймовірно, мають можливість відхилення тяги", — проаналізували у виданні.

Підтвердження отримало двоколісне носове шасі з одним колесом для магістралі. Це підкреслює різницю у ваговій категорії між конструкцією нової "пташки" та Chengdu, яка має здвоєні колеса для основної передачі. Дверцята носового механізму доводять наявність "тунелю" під фюзеляжем.

Свіже фото китайського винищувача J-50 Фото: Соцмережi

"Повітрозабірники є, мабуть, найелегантнішою частиною конструкції в цьому літаку. Тут справді помітні типи надзвукового входу без дивертера (DSI), які змішуються безпосередньо з носа, з трапецієподібними структурами входу, що оточують "горб" DSI. Таке розташування більше вражає, ніж огороджені повітрозабірники типу F-22, на J-36, хоча цей літак також має систему DSI для заднього повітрозабірника", — пояснили аналітики.

Зображення більшого винищувача J-36 Фото: the war zone

За їхньою оцінкою, J-50 "виглядає більш досконалим", ніж аналог Chengdu. Однак з погляду на розмір і вагу ці "пташки" належать до різних класів. Чи належать ці літаки до однієї програми й чи були створені для спільних цілей — невідомо.

Свіже фото китайського винищувача J-50 Фото: Соцмережi

У виданні підтвердили, що Китай досяг "неймовірного прогресу" у будівництві бойових літаків і виробничих можливостях за "відносно короткий проміжок часу". Очікується, що надалі цей прогрес буде тільки прискорюватися. Розрив з можливостями США скорочується.

Нагадаємо, льотчик-випробувач НВАК Лі Ган повідомляв, що Китай безперервно покращує J-20, адаптуючись до сучасних бойових вимог. Авіаційний експерт Фу Цяньшао стверджував, що тепер "Китай або наздогнав США, або лідирує у світі".

Керівник закупівель американських ВПС Ендрю Хантер визнав, що Китай може випередити США у перегонах на створення літаків нового покоління. КНР представив два перспективні винищувачі, в тому числі J-50, а програма Вашингтону зіткнулася з фінансовими та політичними труднощами.