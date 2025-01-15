У США визнали, що Китай міг випередити Захід у створенні літака 6-го покоління

За словами представника ВПС США Ендрю Хантера, темпи просування китайських фахівців у створенні повітряних сил нового покоління надзвичайно високі. У той час як американський проєкт NGAD тимчасово заморожений і чекає рішення нового уряду.

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На думку представників ВПС США, Китай може першим досягти початкової операційної готовності нових винищувачів шостого покоління. Як заявив керівник закупівель ВПС США Ендрю Хантер в інтерв'ю виданню Breaking Defense, у перегонах за створення повітряних сил нового покоління китайці фінішну межу можуть перетнути першими.

Наприкінці минулого року в Китаї публічно представили два перспективні винищувачі нового покоління, яким присвоєно умовні індекси J-50 і JH-XX. За словами Хантера, опубліковані кадри польоту двох невідомих китайських літаків викликали шок в американському аерокосмічній спільноті.

"Вони могли випередити нас. Справедливості заради треба сказати, що ми приділяємо багато уваги тому, що роблять китайці. Але, попри це, їхні темпи неймовірно високі", — сказав Хантер.

Водночас він зазначив, що незалежно від вибору стратегії, американська авіація прагне зберегти технологічну перевагу.

"Ми запропонуємо кілька варіантів нового літака, який все одно перевершить китайські розробки", — заявив Хантер.

Програми США

Представник американських ВПС, зокрема, мав на увазі програму розроблення винищувача наступного покоління NGAD (Next Generation Air Dominance), яка зіткнулася з фінансовими та політичними труднощами.

Гантер зазначив, що для завершення поточного етапу розроблення необхідно ще щонайменше $20 млрд. Водночас проєкт NGAD тимчасово заморожено, він чекає на рішення нового уряду США.

Однією з причин можливого закриття програми є заява начальника штабу ВПС генерала Девіда Оллвіна, який стверджував, що майбутнє авіації пов'язане виключно з безпілотними системами. Йдеться про програму Collaborative Combat Aircraft (CCA), яка представляє "інший спосіб розвитку можливостей" для повітряних сил США.

Навпаки, винищувач програми NGAD розглядається як дуже дорогий варіант, який за вартістю в кілька разів перевершить F-35. Однак попри це, Пентагон влітку 2024 року почав розглядати концепцію переробки NGAD, щоб створити більш легкий і дешевий винищувач, позбавлений недоліків F-35.

Проте спостерігачі вважають, що затримки в реалізації NGAD можуть надати Китаю важливу тимчасову перевагу в перегонах за домінування в повітрі.

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Головні відмінності винищувачів 6-го покоління

Ознаки винищувачів 6-го покоління у військовій авіації ґрунтуються на сучасних дослідженнях і концепціях, що розробляються провідними країнами.

Серед ключових особливостей:

Малопомітність. Винищувачі 6-го покоління мають бути практично непомітними в радіолокаційному, інфрачервоному та оптичному діапазонах. Для цього розробляються радіопоглинальні матеріали нового покоління, а також системи управління тепловим випромінюванням і зниження сліду двигуна.

Інтеграція ШІ. Штучний інтелект відіграватиме ключову роль в управлінні літаком, включно з підтримкою пілота в бою, управлінням роями безпілотників (концепція "вірного веденого"), а також аналізом і прогнозуванням загроз у реальному часі.

Технологія Network-Centric Warfare або мережева інтеграція. Винищувачі 6-го покоління будуть частиною єдиної бойової мережі, що об'єднує літаки, безпілотники, супутники, кораблі та наземні підрозділи. Це дасть змогу оперативно обмінюватися даними та координувати дії на великій відстані.

Висока дальність і бойовий радіус. Очікується значне збільшення дальності польоту. Це досягається збільшенням паливної ефективності та використанням нових типів двигунів з вищою тягою і меншою витратою палива.

Надзвукова крейсерська швидкість. Здатність підтримувати надзвукову швидкість без форсажу, що вже реалізовано в F-22, але для 6-го покоління планується подальше підвищення цього показника.

Модульність і гнучкість в озброєнні, які дадуть змогу швидко адаптувати винищувач для виконання різних завдань, чи то розвідка, радіоелектронна боротьба, чи то ударні операції. Інтеграція гіперзвукового озброєння підвищать бойовий потенціал літаків.

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року в небі над Китаєм з'явився загадковий літак, який був класифікований фахівцями як винищувач-бомбардувальник 6-го покоління під умовною назвою JH-XX.