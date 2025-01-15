В США признали, что Китай мог опередить Запад в создании самолета 6-го поколения

По словам представителя ВВС США Эндрю Хантера, темпы продвижения китайских специалистов в создании воздушных сил нового поколения чрезвычайно высоки. В то время как американский проект NGAD временно заморожен и ожидает решения нового правительства.

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По мнению представителей ВВС США, Китай может первым достичь начальной операционной готовности новых истребителей шестого поколения. Как заявил руководитель закупок ВВС США Эндрю Хантер в интервью изданию Breaking Defense, в гонке за создание воздушных сил нового поколения китайцы финишную черту могут пересечь первыми.

В конце прошлого года в Китае публично представили два перспективных истребителя нового поколения, которым присвоены условные индексы J-50 и JH-XX. По словам Хантера, опубликованные кадры полета двух неизвестных китайских самолетов вызвали шок в американском аэрокосмическом сообществе.

"Они могли опередить нас. Справедливости ради надо сказать, что мы уделяем много внимания тому, что делают китайцы. Но, несмотря на это, их темпы невероятно высоки", — сказал Хантер.

В то же время он отметил, что независимо от выбора стратегии, американская авиация стремится сохранить технологическое превосходство.

"Мы предложим несколько вариантов нового самолета, который все равно превзойдет китайские разработки", – заявил Хантер.

Программы США

Представитель американских ВВС, в том числе, имел в виду программу разработки истребителя следующего поколения NGAD (Next Generation Air Dominance), которая столкнулась с финансовыми и политическими трудностями.

Хантер отметил, что для завершения текущего этапа разработки необходимо еще не менее $20 млрд. При этом проект NGAD временно заморожен и ожидает решения нового правительства США.

Одной из причин возможного закрытия программы является заявление начальника штаба ВВС генерала Дэвида Оллвина, который утверждал, что будущее авиации связано исключительно с беспилотными системами. Речь идет о программе Collaborative Combat Aircraft (CCA), которая представляет "другой способ развития возможностей" для воздушных сил США.

Напротив, истребитель программы NGAD рассматривается как очень дорогой вариант, который по стоимости в несколько раз превзойдет F-35. Однако несмотря на это, Пентагон летом 2024 года начал рассматривать концепцию переработки NGAD, чтобы создать более легкий и дешевый истребитель, лишенный недостатков F-35.

Тем не менее, наблюдатели считают, что задержки в реализации NGAD могут предоставить Китаю важное временное преимущество в гонке за доминирование в воздухе.

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Главные отличия истребителей 6-го поколения

Признаки истребителей 6-го поколения в военной авиации основываются на современных исследованиях и концепциях, разрабатываемых ведущими странами.

Среди ключевых особенностей:

Малозаметность. Истребители 6-го поколения должны быть практически незаметными в радиолокационном, инфракрасном и оптическом диапазонах. Для этого разрабатываются, радиопоглощающие материалы нового поколения, а также системы управления тепловым излучением и снижение следа двигателя.

Интеграция ИИ. Искусственный интеллект будет играть ключевую роль в управлении самолетом, включая поддержку пилота в бою, управление роями беспилотников (концепция "верного ведомого"), а также анализ и прогнозирование угроз в реальном времени.

Технология Network-Centric Warfare или сетевая интеграция. Истребители 6-го поколения будут частью единой боевой сети, объединяющей самолеты, беспилотники, спутники, корабли и наземные подразделения. Это позволит оперативно обмениваться данными и координировать действия на большом удалении.

Высокая дальность и боевой радиус. Ожидается значительное увеличение дальности полета. Это достигается увеличением топливной эффективности и использованием новых типов двигателей с более высокой тягой и меньшим расходом топлива.

Сверхзвуковая крейсерская скорость. Способность поддерживать сверхзвуковую скорость без форсажа, что уже реализовано в F-22, но для 6-го поколения планируется дальнейшее повышение этого показателя.

Модульность и гибкость в вооружении, которые позволят быстро адаптировать истребитель для выполнения различных задач, будь то разведка, радиоэлектронная борьба или ударные операции. Интеграция гиперзвукового вооружения повысят боевой потенциал самолетов.

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Напомним, в конце декабря 2024 в небе над Китаем появился загадочный самолет, который был классифицирован специалистами как истребитель-бомбардировщик 6-го поколения под условным названием JH-XX.