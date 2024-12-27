Новая ракета ASN4G изменит представление о ядерном сдерживании: что о ней известно

Французская гиперзвуковая ракета заменит существующую ракету средней дальности ASMPA и будет совместима с истребителями Rafale F5. Заявленная дальность ASN4G составляет 1000 км, а скорость будет достигать 8 600 км/ч.

Related video

Франция разрабатывает гиперзвуковую ракету ASN4G (Air-Sol Nucléaire de 4ème Génération), которая должна поступить на вооружение к 2035 году. Ракета заменит существующую ASMPA и станет частью стратегии ядерного сдерживания Франции, обеспечивая надежность в условиях меняющейся геополитической обстановки и новых угроз. Об этом 27 декабря сообщили обозреватели Army Recognition.

ASN4G разрабатывается компанией MBDA France совместно с ONERA, с использованием технологий из программы PROMETHEE. Ракета должна быть совместима с истребителями Rafale F5, перспективными платформами FCAS и может быть использована с авианосцев.

Среди ключевых характеристик:

Скорость: 6–7 Махов (7 350–8 600 км/ч), что делает ракету практически неуязвимой для современных систем ПВО.

6–7 Махов (7 350–8 600 км/ч), что делает ракету практически неуязвимой для современных систем ПВО. Дальность: свыше 1 000 км. Это в два раза больше, чем у ASMPA.

свыше 1 000 км. Это в два раза больше, чем у ASMPA. Маневренность: высокая скорость в сочетании с маневренностью позволит ракете уклоняться от современных систем ПВО, включая средства радиолокационного обнаружения и перехвата.

высокая скорость в сочетании с маневренностью позволит ракете уклоняться от современных систем ПВО, включая средства радиолокационного обнаружения и перехвата. Стелс-технологии: ракета будет использовать материалы с пониженной радиолокационной заметностью, устойчивые к экстремальным тепловым и аэродинамическим нагрузкам.

ракета будет использовать материалы с пониженной радиолокационной заметностью, устойчивые к экстремальным тепловым и аэродинамическим нагрузкам. Инновационный двигатель: реактивная установка, разработанная в рамках программы PROMETHEE, использует технологию смешанного сгорания, позволяя переходить между дозвуковым, сверхзвуковым и гиперзвуковым режимами.

Отмечается, что новая гиперзвуковая ракета предназначена для преодоления систем противодействия A2/AD, которые непрерывно совершенствуются в армиях мира. При этом разработка ведется с применением передового моделирования, в том числе программ CEDRE и перспективных квантовых технологий.

В заключение аналитики добавили, что параллельно с этим компания ArianeGroup разрабатывает гиперзвуковой планерный аппарат V-MAX, дополняющий цели программы ASN4G.

Важно

Американский ракеты C-HGB грозят сделать передовые системы ПВО РФ бесполезными (видео)

Напомним, в начале сентября американцы испытали ракету проекта BOLT-1B. В ходе полета изучался "переход пограничного слоя" — критического явления, которое происходит на гиперзвуковых скоростях и значительно влияет на аэродинамическое сопротивление и нагрев летательных аппаратов.