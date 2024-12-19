Американский ракеты C-HGB грозят сделать передовые системы ПВО РФ бесполезными (видео)

Гиперзвуковые системы обещают предоставить США новое стратегическое преимущество. Россия в свою очередь полагается на комплексы С-500, которые дополняются радиолокационными станциями "Енисей".

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Министерство обороны США недавно объявило об успешных испытаниях ракеты с универсальной гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). Это оружие направлено на усиление американского неядерного наступательного потенциала, способного преодолевать российские системы противовоздушной и противоракетной обороны (A2/AD). Об этом говорится в материале The Eurasian Times от 19 декабря.

Кроме ракеты C-HGB, армия США намерена реализовать и другие инновации, которые сделают российские системы ПРО устаревшими. Например, американцы интегрирует свою версию системы под названием Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), известную как Dark Eagle, в мобильные наземные платформы. Эта система рассчитана на поражение целей с высокой точностью на дальности до 2253 км.

ВМС США используют аналогичную разработку — Conventional Prompt Strike (CPS), предназначенную для запуска как с надводных кораблей (например, эсминцев класса Zumwalt), так и с подводных лодок класса Virginia. Развертывание CPS на эсминцах ожидается к 2025 году, а на подводных лодках — к 2028 году.

Ответ России

Система С-500

В свою очередь РФ в гонке вооружения полагается на передовые комплексы С-500 "Прометей". По заявлению начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, первый полк, оснащенный системой С-500, будет полностью сформирован уже в ближайшее время.

Авторы материала отмечают, что ЗРК С-500 разрабатывался не для замены С-400, а для дополнения его возможностей. Данный комплекс предназначен для поражения целей в ближнем космосе, включая гиперзвуковые аппараты и баллистические ракеты.

Согласно заявленным характеристикам С-500 использует ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1 для перехвата гиперзвуковых и космических целей, которые обеспечивают защиту на расстоянии свыше 400 км.

РЛС "Енисей"

Еще одним важным элементом, призванным противостоять американским ракетным системам, является радиолокационный комплекс "Енисей". Он был разработан в рамках модернизации российских систем ПВО для решения задач, связанных с появлением новых типов угроз, включая гиперзвуковое оружие и самолеты с технологией стелс.

Основной задачей РЛС "Енисей" является поддержка работы зенитно-ракетных систем С-500 и С-400, что значительно расширяет их возможности в обнаружении и сопровождении современных высокоскоростных и маневренных целей.

Российская РЛС "Енисей" Фото: Facebook

"Енисей" способен обнаруживать объекты на расстоянии до 600 км, в зависимости от их размеров, высоты и радиолокационной заметности. Кроме того благодаря продвинутым алгоритмам обработки данных, РЛС может фиксировать гиперзвуковые аппараты, движущиеся на скорости более 5 Махов, и обеспечивать их сопровождение на всех этапах траектории.

Таким образом американские гиперзвуковые системы обещают предоставить США новое стратегическое преимущество. Однако российские системы уже демонстрируют высокую готовность к противодействию этим угрозам, подытожили аналитики.

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Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга 18 декабря попал в неловкое положение, заявив, что НАТО разместило на острове Борнхольм некий ракетный комплекс под названием "Темный Тифон". На самом деле такого вооружения вовсе не существует.