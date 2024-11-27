В США работают над перехватчиком гиперзвуковых ракет РФ: что известно о программе GPI (видео)

Glide Phase Interceptor станет частью системы ПРО Aegis. А технологии перехватчика позволят уничтожать гиперзвуковые ракеты на этапе глиссады — наиболее уязвимом участке полета.

В связи с применением Россией гиперзвуковых баллистических ракет по Украине возникла острая необходимость в создании эффективных систем противодействия. Американская компания Northrop Grumman готовится к производству перехватчика Glide Phase Interceptor (GPI) — перспективным средством защиты от гиперзвуковых угроз. Об этом пишет ресурс Army Recognition.

Обозреватели отмечают, что защита от гиперзвуковых ракет требует как совершенствования технологий обнаружения, так и разработки новых систем перехвата. Современные радиолокационные станции, такие как AN/TPY-2 и SPY-6, уже способны отслеживать эти цели, однако их поражение остается нерешенной задачей.

Также существуют и космические системы, включая американскую SBIRS и перспективную программу HBTSS, предоставляя возможности раннего предупреждения, но полноценная защита потребует дополнительных инноваций.

Программа GPI

Соединенные Штаты активно развивают технологии перехвата гиперзвуковых угроз. Одной из перспективных программ является GPI (Glide Phase Interceptor), предназначенный для уничтожения гиперзвуковых объектов на этапе глиссады — наиболее уязвимом участке полета.

"Эта фаза наступает после входа ракеты в атмосферу, но до выхода на конечную траекторию, что обеспечивает критическое окно для перехвата", — пишут эксперты.

Перехватчики станут частью противоракетной обороны Aegis, которая обладает передовыми системами радиолокации и управления огнем. При этом ожидается, что первые испытания оружия состоится к концу десятилетия, а к 2040 году планируется поставить не менее 24 перехватчиков. Стоимость программы — 480 млн долларов.

В свою очередь компания Northrop Grumman, одна из главных подрядчиков программы, уточнила, что дальнейшая работа над GPI будет состоять из следующих этапов:

уточнение предварительного проекта;

демонстрация характеристик системы перед внедрением;

проведение летных испытаний;

использование цифрового инжиниринга для ускорения разработки.

Таким образом развитие GPI – это только начало большого пути, который потребует как технических, так и стратегических усилий для укрепления глобальной безопасности, подытожили эксперты.

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