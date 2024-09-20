Франция намерена начать производство новых ЗРК SAMP/T, которые смогут сбивать "Кинжалы"

В качестве перехватчика новые системы будут использовать ракеты Aster Block 1NT, которые способны поражать воздушные цели на расстоянии до 150 километров, включая баллистические ракеты малой и средней дальности, а также гиперзвуковые ракеты.

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Французское правительство заключило контракт на поставку семи систем противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения SAMP/T NG. Эти комплексы призваны усилить защиту от современных угроз, а общая численность систем, заказанных Францией и Италией, в результате достигнет 18 единиц. Об этом 19 сентября сообщили обозреватели Defense Post.

Из этих систем восемь предназначены для ВВС Франции, а остальные — для Вооруженных сил Италии. Первые поставки ЗРК для Франции запланированы на 2026 год, а завершение поставок — к 2030 году. Также рассматривается возможность закупки дополнительных четырех систем к 2035 году.

Разработка и производство SAMP/T NG ведется Францией и Италией в рамках консорциума Eurosam, включающего MBDA и Thales, под эгидой Объединенной организации по сотрудничеству в области вооружений (OCCAr).

Технические характеристики SAMP/T NG

SAMP/T NG представляет собой модернизированную версию комплекса SAMP/T, принятого на вооружение в 2010 году.

Основным элементом нового комплекса станет ракета-перехватчик Aster Block 1NT, разработанная с 2015 года. Она будет способна перехватывать воздушные цели на расстоянии до 150 километров, включая баллистические ракеты малой и средней дальности, а также гиперзвуковые ракеты, с дальностью до 600 километров.

В комплексе используется многофункциональная активная антенная решетка Thales GF300, обеспечивающая круговой обзор на дальности до 350 километров, и модуль взаимодействия нового поколения ME-NG, позволяющий интегрировать различные типы радаров и боеприпасов. Также модернизированный ЗРК будет способен работать в условиях активного противодействия радиоэлектронных средств (РЭБ) и кибератак.

Вместе с тем, как отметили обозреватели Defense Express, SAMP/T NG сохранит все сильные стороны своего предшественника под обозначением SAMP/T, которые были проявлены в частности во время отражения российских воздушных атак.

Каждая пусковая установка системы SAMP/T NG монтируется на шасси грузовика и может нести до восьми зенитных ракет. В батарею входит до шести пусковых установок, что дает общий боекомплект до 48 ракет.

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