Франция и Италия разрабатывают новую версию SAMP/T: основные преимущества ЗРК

Модификация известного ЗРК способна управлять одновременно шестью пусковыми установками с ракетами ASTER нового поколения и шестью пусковыми установками SHORAD. При этом дальность перехвата составляет 150 км.

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Разработчики систем ПВО из Франции и Италии представили версию передового зенитно-ракетного комплекса SAMP/T NG. Обновленная система способна эффективно поражать цели на расстоянии не менее 150 км, противодействовать тактическим баллистическим ракетам, и в то же время отслеживать более 1000 целей. Об этом 19 июня сообщил портал Defence Blog.

Открытая архитектура SAMP/T NG позволяет интегрировать ее с различными радарами и системами вооружения, что повышает универсальность и готовность к боевым действиям ЗРК.

Ключевые особенности SAMP/T NG

Система может управлять одновременно шестью пусковыми установками с ракетами ASTER нового поколения и шестью пусковыми установками SHORAD, что обеспечивает надежную защиту от широкого спектра угроз – от беспилотников до баллистических ракет.

Также модификация оснащена многофункциональными радиолокаторами Thales Ground Fire и Leonardo Kronos Grand Mobile High Power, которые легко интегрировать систему в тактическую цепь управления НАТО.

Основные возможности SAMP/T NG

Модификация SAMP/T NG способна обеспечивать дальность воздушного наблюдения более 350 км и дальность перехвата более 150 км, обеспечивая всестороннюю защиту на 360 градусов.

Разработчики утверждают, что ЗРК эффективно противостоит гиперзвуковым ракетам, маневрирующим баллистическим ракетам, высокоскоростным крылатым ракетам, БПЛА и высокоманевренным самолетам.

Кроме того система способна быстро разворачиваться с минимальным количеством персонала и легко интегрироваться в существующую сеть ПВО.

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