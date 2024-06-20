Франція та Італія розробляють нову версію SAMP/T: основні переваги ЗРК

Модифікація відомого ЗРК здатна керувати одночасно шістьма пусковими установками з ракетами ASTER нового покоління і шістьма пусковими установками SHORAD. При цьому дальність перехоплення становить 150 км.

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Розробники систем ППО з Франції та Італії представили версію передового зенітно-ракетного комплексу SAMP/T NG. Оновлена система здатна ефективно вражати цілі на відстані щонайменше 150 км, протидіяти тактичним балістичним ракетам, і водночас відстежувати понад 1000 цілей. Про це 19 червня повідомив портал Defence Blog.

Відкрита архітектура SAMP/T NG дає змогу інтегрувати її з різними радарами і системами озброєння, що підвищує універсальність і готовність до бойових дій ЗРК.

Ключові особливості SAMP/T NG

Система може керувати одночасно шістьма пусковими установками з ракетами ASTER нового покоління і шістьма пусковими установками SHORAD, що забезпечує надійний захист від широкого спектра загроз — від безпілотників до балістичних ракет.

Також модифікація оснащена багатофункціональними радіолокаторами Thales Ground Fire і Leonardo Kronos Grand Mobile High Power, які легко інтегрувати систему в тактичний ланцюг управління НАТО.

Основні можливості SAMP/T NG

Модифікація SAMP/T NG здатна забезпечувати дальність повітряного спостереження понад 350 км і дальність перехоплення понад 150 км, забезпечуючи всебічний захист на 360 градусів.

Розробники стверджують, що ЗРК ефективно протистоїть гіперзвуковим ракетам, балістичним ракетам, що маневрують, високошвидкісним крилатим ракетам, БПЛА і високоманевреним літакам.

Крім того, система здатна швидко розгортатися з мінімальною кількістю персоналу і легко інтегруватися в наявну мережу ППО.

Важливо

Посилення для ППО: Італія передасть Україні другу систему ЗРК SAMP-T

Раніше повідомлялося, що Франція анонсувала постачання Україні зенітних керованих ракет Aster 30, які використовують для систем протиповітряної оборони Mamba SAMP-T. Це модифікована ракета класу "повітря-повітря" з дальністю ураження близько 120 км,