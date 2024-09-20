Франція має намір почати виробництво нових ЗРК SAMP/T, які зможуть збивати "Кинджали"

Як перехоплювач нові системи використовуватимуть ракети Aster Block 1NT, які здатні уражати повітряні цілі на відстані до 150 кілометрів, включно з балістичними ракетами малої та середньої дальності, а також гіперзвуковими ракетами.

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Французький уряд уклав контракт на постачання семи систем протиповітряної оборони (ППО) нового покоління SAMP/T NG. Ці комплекси покликані посилити захист від сучасних загроз, а загальна чисельність систем, замовлених Францією та Італією, в результаті досягне 18 одиниць. Про це 19 вересня повідомили оглядачі Defense Post.

З цих систем вісім призначені для ВПС Франції, а решта — для Збройних сил Італії. Перші поставки ЗРК для Франції заплановані на 2026 рік, а завершення поставок — до 2030 року. Також розглядається можливість закупівлі додаткових чотирьох систем до 2035 року.

Розробка і виробництво SAMP/T NG ведеться Францією та Італією в межах консорціуму Eurosam, що охоплює MBDA і Thales, під егідою Об'єднаної організації зі співробітництва в галузі озброєнь (OCCAr).

Технічні характеристики SAMP/T NG

SAMP/T NG являє собою модернізовану версію комплексу SAMP/T, прийнятого на озброєння 2010 року.

Основним елементом нового комплексу стане ракета-перехоплювач Aster Block 1NT, розроблена з 2015 року. Вона буде здатна перехоплювати повітряні цілі на відстані до 150 кілометрів, включно з балістичними ракетами малої та середньої дальності, а також гіперзвуковими ракетами, з дальністю до 600 кілометрів.

У комплексі використовується багатофункціональна активна антенна решітка Thales GF300, що забезпечує круговий огляд на дальності до 350 кілометрів, і модуль взаємодії нового покоління ME-NG, що дає змогу інтегрувати різні типи радарів і боєприпасів. Також модернізований ЗРК буде здатний працювати в умовах активної протидії радіоелектронних засобів (РЕБ) і кібератак.

Водночас, як зазначили оглядачі Defense Express, SAMP/T NG збереже всі сильні сторони свого попередника під позначенням SAMP/T, що були проявлені зокрема під час відбиття російських повітряних атак.

Кожна пускова установка системи SAMP/T NG монтується на шасі вантажівки і може нести до восьми зенітних ракет. У батарею входить до шести пускових установок, що дає загальний боєкомплект до 48 ракет.

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