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Воєнний фокус

У США працюють над перехоплювачем гіперзвукових ракет РФ: що відомо про програму GPI (відео)

пуск ракети ППО
Фото: Відкриті джерела | Пуск ракети ППО морського базування (ілюстративне фото)

Glide Phase Interceptor стане частиною системи ПРО Aegis. А технології перехоплювача дадуть змогу знищувати гіперзвукові ракети на етапі глісади — найбільш вразливій ділянці польоту.

У зв'язку із застосуванням Росією гіперзвукових балістичних ракет по Україні виникла гостра потреба у створенні ефективних систем протидії. Американська компанія Northrop Grumman готується до виробництва перехоплювача Glide Phase Interceptor (GPI) — перспективним засобом захисту від гіперзвукових загроз. Про це пише ресурс Army Recognition.

Оглядачі зазначають, що захист від гіперзвукових ракет вимагає як удосконалення технологій виявлення, так і розробки нових систем перехоплення. Сучасні радіолокаційні станції, як-от AN/TPY-2 і SPY-6, уже здатні відстежувати ці цілі, однак їхнє ураження залишається невирішеним завданням.

Також існують і космічні системи, включно з американською SBIRS і перспективною програмою HBTSS, що надають можливості раннього попередження, але повноцінний захист потребуватиме додаткових інновацій.

Програма GPI

Сполучені Штати активно розвивають технології перехоплення гіперзвукових загроз. Однією з перспективних програм є GPI (Glide Phase Interceptor), призначений для знищення гіперзвукових об'єктів на етапі глісади — найбільш вразливій ділянці польоту.

"Ця фаза настає після входу ракети в атмосферу, але до виходу на кінцеву траєкторію, що забезпечує критичне вікно для перехоплення", — пишуть експерти.

Перехоплювачі стануть частиною протиракетної оборони Aegis, яка володіє передовими системами радіолокації та управління вогнем. При цьому очікується, що перші випробування зброї відбудуться до кінця десятиліття, а до 2040 року планується поставити щонайменше 24 перехоплювачі. Вартість програми — 480 млн доларів.

Зі свого боку компанія Northrop Grumman, одна з головних підрядників програми, уточнила, що подальша робота над GPI складатиметься з таких етапів:

  • уточнення попереднього проєкту;
  • демонстрація характеристик системи перед впровадженням;
  • проведення льотних випробувань;
  • використання цифрового інжинірингу для прискорення розробки.

Таким чином розвиток GPI — це тільки початок великого шляху, який потребуватиме як технічних, так і стратегічних зусиль для зміцнення глобальної безпеки, підсумували експерти.

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