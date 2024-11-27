У США працюють над перехоплювачем гіперзвукових ракет РФ: що відомо про програму GPI (відео)

Glide Phase Interceptor стане частиною системи ПРО Aegis. А технології перехоплювача дадуть змогу знищувати гіперзвукові ракети на етапі глісади — найбільш вразливій ділянці польоту.

У зв'язку із застосуванням Росією гіперзвукових балістичних ракет по Україні виникла гостра потреба у створенні ефективних систем протидії. Американська компанія Northrop Grumman готується до виробництва перехоплювача Glide Phase Interceptor (GPI) — перспективним засобом захисту від гіперзвукових загроз. Про це пише ресурс Army Recognition.

Оглядачі зазначають, що захист від гіперзвукових ракет вимагає як удосконалення технологій виявлення, так і розробки нових систем перехоплення. Сучасні радіолокаційні станції, як-от AN/TPY-2 і SPY-6, уже здатні відстежувати ці цілі, однак їхнє ураження залишається невирішеним завданням.

Також існують і космічні системи, включно з американською SBIRS і перспективною програмою HBTSS, що надають можливості раннього попередження, але повноцінний захист потребуватиме додаткових інновацій.

Програма GPI

Сполучені Штати активно розвивають технології перехоплення гіперзвукових загроз. Однією з перспективних програм є GPI (Glide Phase Interceptor), призначений для знищення гіперзвукових об'єктів на етапі глісади — найбільш вразливій ділянці польоту.

"Ця фаза настає після входу ракети в атмосферу, але до виходу на кінцеву траєкторію, що забезпечує критичне вікно для перехоплення", — пишуть експерти.

Перехоплювачі стануть частиною протиракетної оборони Aegis, яка володіє передовими системами радіолокації та управління вогнем. При цьому очікується, що перші випробування зброї відбудуться до кінця десятиліття, а до 2040 року планується поставити щонайменше 24 перехоплювачі. Вартість програми — 480 млн доларів.

Зі свого боку компанія Northrop Grumman, одна з головних підрядників програми, уточнила, що подальша робота над GPI складатиметься з таких етапів:

уточнення попереднього проєкту;

демонстрація характеристик системи перед впровадженням;

проведення льотних випробувань;

використання цифрового інжинірингу для прискорення розробки.

Таким чином розвиток GPI — це тільки початок великого шляху, який потребуватиме як технічних, так і стратегічних зусиль для зміцнення глобальної безпеки, підсумували експерти.

Важливо

ВМС США не полишають надії роздобути рельсотрон із гіпершвидкісним снарядом (фото)

Раніше повідомлялося, що Франція отримає системи нового покоління SAMP/T NG, оснащені ракетами Aster Block 1NT, які здатні вражати гіперзвукові ракети.