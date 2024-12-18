Российский генерал объединил американскую гиперзвуковую систему большой дальности Dark Eagle и ракетный комплекс Typhoon, создав гибридное название Dark Typhoon, которого на самом деле не существует.

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Российский Генеральный штаб оказался в центре внимания из-за путаницы в официальных заявлениях. Руководитель ведомства Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе попал в неловкое положение, заявив, что НАТО разместила на острове Борнхольм некий ракетный комплекс под названием "Темный Тифон".

По словам Герасимова, упомянутый комплекс был задействован в рамках учений Steadfast Defender, однако ни одна страна НАТО не обладает системой с подобным названием. Аналитики предполагают, что российский генерал мог объединить американскую гиперзвуковую систему большой дальности "Dark Eagle" и ракетный комплекс средней дальности "Typhoon", создав гибридное название "Dark Typhoon", которого на самом деле не существует.

Примечательно, что Герасимов во время выступления зачитывал свою речь "по шпаргалке", поэтому сказать сложно, кто стал автором "Темного Тифона" — сам Герасимов или его спичрайтеры.

Эта ошибка стала очередным примером противоречий в заявлениях российского руководства. Например, в ноябре президент Владимир Путин допустил неточность в сроках серийного производства ракеты РС-26 "Орешник" — сначала он заявив о ее готовности, а затем уточнил, что производство начнется только в будущем.

Еще одним поводом для критики стали утверждения Министерства обороны РФ о сбитых украинских самолетах. По заявлению российских официальных лиц, количество уничтоженных самолетов превышает совокупную численность авиации НАТО в Европе. Это заявление вызвало скептицизм со стороны западных аналитиков, которые отмечают явные несоответствия в подсчетах.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 16 декабря заявил, что западные страны доводят Россию до "красной линии", на которую Москва будет вынуждена отвечать. Глава Кремля в очередной раз анонсировал запуск серийного производства ракетных комплексов "Орешник", которые якобы сравнимы с ядерным оружием.