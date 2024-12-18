Російський генерал об'єднав американську гіперзвукову систему великої дальності Dark Eagle і ракетний комплекс Typhoon, створивши гібридну назву Dark Typhoon, якої насправді не існує.

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Російський Генеральний штаб опинився в центрі уваги через плутанину в офіційних заявах. Керівник відомства Валерій Герасимов під час брифінгу для іноземних військових аташе потрапив у незручне становище, заявивши, що НАТО розмістила на острові Борнхольм якийсь ракетний комплекс під назвою "Темний Тифон".

За словами Герасимова, згаданий комплекс було залучено в межах навчань Steadfast Defender, проте жодна країна НАТО не володіє системою з подібною назвою. Аналітики припускають, що російський генерал міг об'єднати американську гіперзвукову систему великої дальності "Dark Eagle" і ракетний комплекс середньої дальності "Typhoon", створивши гібридну назву "Dark Typhoon", якої насправді не існує.

Примітно, що Герасимов під час виступу зачитував свою промову "по шпаргалці", тому сказати складно, хто став автором "Темного Тифона" — сам Герасимов чи його спічрайтери.

Ця помилка стала черговим прикладом суперечностей у заявах російського керівництва. Наприклад, у листопаді президент Володимир Путін припустився неточності в термінах серійного виробництва ракети РС-26 "Орешник" — спочатку він заявив про її готовність, а потім уточнив, що виробництво почнеться тільки в майбутньому.

Ще одним приводом для критики стали твердження Міністерства оборони РФ про збиті українські літаки. За заявою російських офіційних осіб, кількість знищених літаків перевищує сукупну чисельність авіації НАТО в Європі. Ця заява викликала скептицизм з боку західних аналітиків, які фіксують явні невідповідності в підрахунках.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 16 грудня заявив, що західні країни доводять Росію до "червоної лінії", на яку Москва буде змушена відповідати. Глава Кремля вкотре анонсував запуск серійного виробництва ракетних комплексів "Орешник", які нібито можна порівняти з ядерною зброєю.