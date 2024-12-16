"Пацанов погонят на убой": Путин заявил, что в Украине начнут мобилизацию с 18 лет

Президент РФ в очередной раз рассказал, что воюет "не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве".

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что воюет не с украинцами, а с "неонацистским режимом в Киеве", западные страны доводят Россию до "красной линии", на которую Москва будет вынуждена отвечать, а снижение мобилизационного возраста в Украине до 18 лет "не изменит ситуацию на поле боя". Такие высказывания от российского лидера прозвучали 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, страны НАТО "пугают собственное население" угрозой российского нападения, и одновременно "доводят до красной линии" РФ.

"Пугают просто свое население тем, что мы собираемся на кого-то нападать, ведь тактика очень простая: доводят нас до красной линии, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, сразу же пугают свое население — тогда еще, в древности, советской, а сейчас уже российской угрозой", — заявил Путин.

Оправдываясь необходимостью защиты, российский президент в очередной раз анонсировал запуск серийного производства ракетных комплексов "Орешник", которые якобы сравнимы с ядерным оружием, однако им не являются. Также он добавил, что Россия "снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД (ракет малой и средней дальности), если США начнут развертывание таких систем".

Также Путин снова заявил, что армия РФ воюет не с украинцами, а с "нацистским режимом".

"Еще раз хочу подчеркнуть. Мы не с украинским народом воюем, а с неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году. Источник этой власти — госпереворот", — сказал лидер страны-агрессора.

Кроме того, Путин высказался и об обсуждаемом в последнее время возможном снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Он утверждает, что возраст призыва снизят и "пацанов погонят на убой", но "ситуацию на поле боя это не изменит".

Напомним, 10 декабря экс-командир роты батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий рассказал о проблемах ВС РФ на фронте. По его словам, в России не хватает желающих воевать даже после повышения выплат за службу по контракту.

16 декабря бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о единственной встрече президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в 2019 году в Париже. По словам экс-министра, украинский лидер надеялся, что с Путиным можно будет поговорить, однако тот лишь хотел "перетянуть" Зеленского на свою сторону, а когда увидел, что это сделать не удастся, отказался от дальнейших переговоров и решил действовать силой.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 14 декабря заявлял, что к России могут еще присоединить новые регионы и выступил за то, чтобы Кремль ставил перед собой "новые масштабные задачи".