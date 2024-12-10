"Уперлись в ограничения": ветеран ВСУ рассказал о проблемах ВС РФ на фронте (видео)

По словам военного эксперта Евгения Дикого, оккупанты не смогут вести войну долго из-за нехватки желающих воевать даже за большие деньги. Это может побудить РФ бросить все силы на прорыв фронта до конца зимы.

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У РФ исчерпывается мобилизационный ресурс для войны в Украине, поэтому враг будет пытаться бросить все имеющиеся ресурсы для перелома ситуации на фронте в течение зимы и принудить ВСУ к капитуляции, сказал экс-командир роты батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий в интервью телеканалу "Еспресо".

Евгений Дикий считает, что РФ зимой бросит все силы, чтобы принудить Украину к капитуляции. На видео — с 3:23:00.

По мнению Евгения Дикого, повышение выплат в 5 раз для контрактников ВС РФ в течение года не дали желаемого результата.

"Наконец-то у россиян практически закончились люди, которые готовы продать свою жизнь за деньги. И попытка резко увеличить цену, деньги, за которые они покупают человеческие жизни, не сработала. Россияне искренне думали, что сначала купили самых бедных — ну, окей, они заканчиваются, надо просто больше платить. А оно же не так работает. В принципе, количество людей, которые готовы воевать, тем более на войне с такими рисками, как эта, просто за деньги ограничено. Дальше начинаются люди, которые ни за какие деньги воевать не собираются. И россияне уперлись в это ограничение. Это явно для них неожиданность", — сказал эксперт.

Дикий: ВС РФ нечем компенсировать человеческие потери

Экс-командир "Айдара" говорит, что в течение первых 2 лет россияне довольно успешно пополняли свою армию по контракту и набирали новобранцев из тюрем, однако эти источники теперь почти исчерпаны.

"Закрываются зоны, потому что некому сидеть", — отметил Дикий.

Также Кремль набирал в свою армию представителей "малых народов" РФ, в частности бурятов, из-за чего многие народности в итоге могут полностью вымереть, отметил военный эксперт.

"Таким образом они и воевали против нас, и окончательно уничтожали этнические меньшинства", — пояснил экс-командир.

Затем ВС РФ стали предлагать большие зарплаты жителям депрессивных регионов, а впоследствии — и состоятельных Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, да и там, по мнению Дикого, ресурсы почти закончились.

"Они действительно стоят перед проблемой, откуда им дальше пополнять свои абсолютно безумные, нереальные просто потери", — отметил он.

Евгений Дикий считает, что новую принудительную мобилизацию весной Кремль сделать "опасается", потому что теперь россияне лучше понимают, что происходит на фронте. Поэтому ищут другие решения: вроде привлечения войск Северной Кореи. Однако, по мнению эксперта, от корейцев российские командиры не ожидают больших успехов и не привлекают их непосредственно к боевым действиям.

Дикий также рассказал, что командование ВС РФ превращает своих собственных бойцов в "пушечное мясо".

"По тому, что мы видим, выглядит так, что они отправляют где-то 10 групп, из расчета, что 2 дойдут до нашей линии, и из тех двух только одна закрепится", — сказал экс-командир "Айдара".

Экс-командир "Айдара" о стратегии России этой зимой

По мнению Дикого, россияне оценили проблемы с пополнением живой силы и "железом" и выбрали для себя рискованную стратегию "горит сарай — горит и хата". То есть, решили не экономить ресурсы, а бросить сейчас все, чтобы за ближайшие несколько месяцев переломить ход войны и заставить Украину к капитуляции.

"Они будут пытаться добить нас зимой", — сказал эксперт.

Напомним, 9 декабря Евгений Дикий заявлял, что у РФ осталось мобилизационного ресурса максимум на год ведения полномасштабной войны. По его словам, в течение зимы враг будет пытаться бросать в бой как можно больше живой силы, чтобы истощить ВСУ.

Также 10 декабря журналисты выяснили, что РФ потеряла в Сирии за период с 2015 до 2024 года 543 военных ВС РФ и ЧВК Вагнер. Официально Кремль признает гибель 116 своих бойцов.