"Рискованная ставка": эксперт объяснил, чем зимой РФ будет преломлять ситуацию в свою сторону

По словам Евгения Дикого, мобилизационного ресурса у россиян осталось максимум на год ведения полномасштабной войны.

Россия будет пытаться этой зимой бросать в бой как можно больше своих солдат, чтобы истощить Вооруженные силы Украины, и таким образом переломить ситуацию на поле боя на свою сторону. Об этом в интервью NV заявил экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Они сделали ставку, что в таком случае экономить эти ресурсы нет смысла. Лучше их бросать как в печку, жечь сейчас, с тем, что мы сдуемся раньше", — сказал Дикий.

Он пояснил, что у россиян мобилизационного ресурса осталось максимум на год, а в Украине — максимум на полгода.

"В чем разница между нами и россиянами. У нас огромный мобилизационный резерв, не задействованный. В отличие от них. Они два года его выбирали и выбрали. Нас наоборот нетронутый. Но если он и дальше будет оставаться нетронутым — какой смысл, что он у нас был? Если мы не превратим мобрезерв в реальное пополнение — в таком случае их стратегия может оказаться выигрышной", — отметил Дикий.

По его словам стратегия россиян заключается в том, чтобы "сломать" украинцев за эту зиму.

"Она рискованная, но она вполне может сработать. Мы можем сломаться еще до весны. Ведь на сегодня мы набираем в полтора раза меньше бойцов, чем за это время несем санитарные потери. Это не учитывая СЗЧ. И именно поэтому у нас самая тяжелая ситуация с начала 2022 года", — подчеркнул Дикий.

В то же время эксперт подчеркнул, если Украина выдержит этот зимний натиск, то дальше россияне "фактически сдуются".

Напомним, 9 декабря в Пентагоне раскрыли, сколько российских солдат погибло в Украине.

8 декабря Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла 400 тысяч солдат.