В Украине — День Вооруженных сил: как появился праздник и почему его отмечают 6 декабря (фото)
Украинские вооруженные силы столкнулись с новыми вызовами перед лицом российской агрессии. И за почти три года войны ВСУ доказали на поле боя, что способны противостоять противнику, несмотря на его преимущество в живой силе и технике.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины (ВСУ) — праздник, объединяющий все рода войск. Именно в этот день в 1991 году были приняты два ключевых закона: "Закон Украины об обороне" и "Закон Украины о Вооруженных силах", что стало началом истории современной украинской армии. Фокус собрал интересные факты и события, связанные с украинскими Вооруженными силами.
Примечательно, что дата совпала с началом Первого зимнего похода армии УНР в 1919 году — одного из ключевых событий украинской военной истории. С тех пор 6 декабря стало днем чествования военнослужащих, возложения цветов к памятникам и награждения защитников.
Традиции праздника со временем адаптировались к новым реалиям. Если до полномасштабного вторжения российского агрессора концерты и массовые мероприятия были обычным явлением, то сейчас они уступили место награждению и мемориальным мероприятиям.
Также с 2009 года к празднику присуждают премию имени Богдана Хмельницкого за достижения в литературе и искусстве на военную тематику.
Структура и численность ВСУ
Современные Вооруженные силы Украины имеют четкую иерархию, состоящую из Генерального штаба, трех видов вооруженных сил и ряда специализированных подразделений:
- Сухопутные войска — основа боевой мощи украинских вооруженных сил.
- Воздушные силы — отвечают за оборону воздушного пространства.
- Военно-морские силы — обеспечивают защиту морских границ.
- Десантно-штурмовые войска — высокомобильные подразделения, способные выполнять задачи в тылу врага.
- Силы специальных операций (ССО) — элитные подразделения для выполнения сложных задач.
- Силы территориальной обороны — важный элемент защиты в условиях полномасштабной войны.
- Силы беспилотных систем — новое направление, активно развивающееся с 2022 года.
На 2024 год численность личного состава ВСУ составляет около 880 тысяч военнослужащих и около 1 миллиона резервистов, что делает армию одной из крупнейших в мире (17-е место по численности). Примечательно, что в рядах ВСУ служат около 68 тысяч женщин, из которых 5 тысяч находятся в зонах активных боевых действий.
Официальный лозунг ВСУ — "За Україну, за її волю", взятый из стихотворения Николая Вороного 1917 года. Эти слова символизируют непрерывность украинской военной традиции.
Эволюция армии: от советского наследия к современной модели
После распада СССР Украина унаследовала одну из самых мощных группировок войск, включая ядерное оружие. Однако в 1990-х вопрос о создании национальной армии стал актуальным. Несмотря на мощное оснащение, новая армия долгое время оставалась под влиянием советских подходов.
Ситуация начала меняться с началом вооруженной агрессии России в 2014 году. Именно тогда ВСУ начали отход от "малой советской армии" к профессиональной модели. Среди ключевых изменений:
- Увеличение численности армии до 250 тысяч в 2014-2015 годах.
- Исключение советских символов из наименований подразделений.
- Присвоение почетных названий на основе украинской военной традиции (например, 72-я бригада "Чорні запорожці" и 93-я бригада "Холодний Яр").
- Интеграция стандартов НАТО в обучение и подготовку.
С 2022 года сотрудничество с Альянсом значительно усилилось. Украинская армия не только перенимает опыт, но и делится своими уникальными тактиками, что особенно заметно на фоне полномасштабной войны.
Интересные факты
- Первой женщиной-офицером в мире стала украинка Елена Степанив, сражавшаяся в составе Сечевых Стрельцов в Первую мировую войну. Она воевала на стороне Австро-Венгрии, причем не в медицинской службе, а в боевом подразделении.
- После 2014 года украинские вооруженные силы стали примером для многих стран, включая членов НАТО, которые перенимают тактические наработки ВСУ. Об этом неоднократно сообщали западные военные специалисты.
- ВСУ активно используют дроны и инновационные системы управления, что делает их одними из самых технологически продвинутых армий региона.
День Вооруженных сил Украины — это не только повод отдать дань уважения защитникам, но и напоминание о важности национальной армии в сохранении независимости и безопасности государства.Важно