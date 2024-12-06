В Украине — День Вооруженных сил: как появился праздник и почему его отмечают 6 декабря (фото)

Украинские вооруженные силы столкнулись с новыми вызовами перед лицом российской агрессии. И за почти три года войны ВСУ доказали на поле боя, что способны противостоять противнику, несмотря на его преимущество в живой силе и технике.

Ежегодно 6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины (ВСУ) — праздник, объединяющий все рода войск. Именно в этот день в 1991 году были приняты два ключевых закона: "Закон Украины об обороне" и "Закон Украины о Вооруженных силах", что стало началом истории современной украинской армии. Фокус собрал интересные факты и события, связанные с украинскими Вооруженными силами.

Примечательно, что дата совпала с началом Первого зимнего похода армии УНР в 1919 году — одного из ключевых событий украинской военной истории. С тех пор 6 декабря стало днем чествования военнослужащих, возложения цветов к памятникам и награждения защитников.

Традиции праздника со временем адаптировались к новым реалиям. Если до полномасштабного вторжения российского агрессора концерты и массовые мероприятия были обычным явлением, то сейчас они уступили место награждению и мемориальным мероприятиям.

Также с 2009 года к празднику присуждают премию имени Богдана Хмельницкого за достижения в литературе и искусстве на военную тематику.

Структура и численность ВСУ

Современные Вооруженные силы Украины имеют четкую иерархию, состоящую из Генерального штаба, трех видов вооруженных сил и ряда специализированных подразделений:

Сухопутные войска — основа боевой мощи украинских вооруженных сил.

— основа боевой мощи украинских вооруженных сил. Воздушные силы — отвечают за оборону воздушного пространства.

— отвечают за оборону воздушного пространства. Военно-морские силы — обеспечивают защиту морских границ.

— обеспечивают защиту морских границ. Десантно-штурмовые войска — высокомобильные подразделения, способные выполнять задачи в тылу врага.

— высокомобильные подразделения, способные выполнять задачи в тылу врага. Силы специальных операций (ССО) — элитные подразделения для выполнения сложных задач.

— элитные подразделения для выполнения сложных задач. Силы территориальной обороны — важный элемент защиты в условиях полномасштабной войны.

— важный элемент защиты в условиях полномасштабной войны. Силы беспилотных систем — новое направление, активно развивающееся с 2022 года.

Флаг Сухопутных войск ВСУ Флаг Воздушных сил ВСУ Флаг Военно-морских сил ВСУ Флаг Десантно-штурмовых войск ВСУ Флаг Сил спенциальных операций Эмблема Сил беспилотных систем Флаг Генштаба ВСУ

На 2024 год численность личного состава ВСУ составляет около 880 тысяч военнослужащих и около 1 миллиона резервистов, что делает армию одной из крупнейших в мире (17-е место по численности). Примечательно, что в рядах ВСУ служат около 68 тысяч женщин, из которых 5 тысяч находятся в зонах активных боевых действий.

Официальный лозунг ВСУ — "За Україну, за її волю", взятый из стихотворения Николая Вороного 1917 года. Эти слова символизируют непрерывность украинской военной традиции.

Эволюция армии: от советского наследия к современной модели

После распада СССР Украина унаследовала одну из самых мощных группировок войск, включая ядерное оружие. Однако в 1990-х вопрос о создании национальной армии стал актуальным. Несмотря на мощное оснащение, новая армия долгое время оставалась под влиянием советских подходов.

Ситуация начала меняться с началом вооруженной агрессии России в 2014 году. Именно тогда ВСУ начали отход от "малой советской армии" к профессиональной модели. Среди ключевых изменений:

Увеличение численности армии до 250 тысяч в 2014-2015 годах.

Исключение советских символов из наименований подразделений.

Присвоение почетных названий на основе украинской военной традиции (например, 72-я бригада "Чорні запорожці" и 93-я бригада "Холодний Яр").

Интеграция стандартов НАТО в обучение и подготовку.

С 2022 года сотрудничество с Альянсом значительно усилилось. Украинская армия не только перенимает опыт, но и делится своими уникальными тактиками, что особенно заметно на фоне полномасштабной войны.

Интересные факты

Первой женщиной-офицером в мире стала украинка Елена Степанив, сражавшаяся в составе Сечевых Стрельцов в Первую мировую войну. Она воевала на стороне Австро-Венгрии, причем не в медицинской службе, а в боевом подразделении.

Украинка Елена Степанив - превая в мире женщина-офицер Статья в российской газете о Елене Степанив

После 2014 года украинские вооруженные силы стали примером для многих стран, включая членов НАТО, которые перенимают тактические наработки ВСУ. Об этом неоднократно сообщали западные военные специалисты.

ВСУ активно используют дроны и инновационные системы управления, что делает их одними из самых технологически продвинутых армий региона.

День Вооруженных сил Украины — это не только повод отдать дань уважения защитникам, но и напоминание о важности национальной армии в сохранении независимости и безопасности государства.

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